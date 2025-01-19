Hamas'tan yeni açıklama: Liste ulaştırıldı

Ateşkesin başlamasına dakikalar kala, İsrail ordusu Gazze'ye üçüncü saldırı düzenledi. Nuseyrat Mülteci Kampı ve Han Yunus'un vurulduğu aktarıldı.





Saldırılar sonucu 14 kişinin öldüğü, 25 kişinin yaralandığı aktarıldı. Bazı yaralıların sağlık merkezlerine ulaştırıldığı görüntülendi. İsrail ordusu, "terör hedeflerini" vurduğunu söyledi, İsrail savaş uçaklarının "bir saldırı dalgası başlattığını" duyurdu.





Vurulan bölge, Anadolu Ajansı kameralarına yansıdı. Gazze'de kara dumanların ateşkesin imzalanmasından sonra bir kez daha yükseldiği görüldü.





'LİSTE ULAŞTIRILDI'

Ateşkesin resmen, 09:30'da başlaması gerekiyordu. Ancak Netanyahu'nun son açıklamaları, oldukça hassas olan ateşkesi tehlikeye atıyor.





Hamas'ın saldırılardan sonra yaptığı açıklamada, rehine listesinin ulaştırıldığını duyurdu, "gecikmelerin sahadaki sebeplerden dolayı" gerçekleştiğini belirtti. Rehine takasında İsrail'e gönderilecek 3 kişinin isimlerini paylaştı. İsrail medyası, rehine listesini aldıklarını teyit etti.





SALDIRILAR DEVAM EDECEK

İsrail ordusu sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari düzenlediği basın toplantısında Hamas'ın ateşkes anlaşmasına uymaması nedeniyle ordunun Gazze Şeridi'nde saldırılara devam ettiğini söyledi.





Hagari, “Bu sabah itibariyle Hamas yükümlülüklerini yerine getirmiyor ve anlaşmanın maddelerine rağmen, rehinelerin isimlerini İsrail'e vermedi” dedi.





Sözcü, “Başbakanın talimatı uyarınca, Hamas yükümlülüklerini yerine getirmediği sürece ateşkes yürürlüğe girmeyecek. Hamas anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirmediği sürece IDF Gazze'de saldırılarına devam edecektir.” diye ekledi.