Hamas'tan 'yeni lider' açıklaması

Rişk, hareketin siyasi bürosunun yeni başkanının atanmasına ilişkin devam eden istişarelerin sonuçlarının, tamamlanır tamamlanmaz açıklanacağını vurguladı.
NE OLMUŞTU?
Son günlerde, Heniyye'nin yerine Hamas'ın siyasi bürosunun başına yeni liderin getirildiğine ilişkin basın ve sosyal medya platformlarında haberler çıkmaya başlamıştı.
Hamas, 3 Ağustos’ta, suikasta uğrayan Siyasi Büro Başkanı Heniyye'nin yerine geçecek yeni ismi belirlemek için istişarelere başladığını duyurmuştu.
Heniyye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı.