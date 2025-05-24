Hamburg'da bıçaklı saldırı: 39 yaşındaki kadın gözaltında





Tren seferleri normale döndü

DW Türkçe'de yer alan habere göre Almanya'nın Hamburg kentindeki garda Cuma akşamı meydana gelen bıçaklı saldırıda 18 kişi yaralandı. Olayda ağır yaralanan altı kişiden dördünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.Olay yerinde gözaltına alınan 39 yaşındaki Alman uyruklu kadın zanlının akıl sağlığı sorunları yaşadığı ve Cumartesi gün içinde hakim karşısına çıkarılacağı bildirildi.Saldırı Cuma günü saat 18.00 sıralarında, hızlı trenlerin bulunduğu 13 ve 14 numaralı peronlar arasında yaşandı. Polis sözcüsü Florian Abbenseth yalnız hareket ettiği düşünülen saldırganın istasyonda etrafından geçenlere rastgele saldırdığını söyledi. Gözaltına alınırken direniş göstermeyen şüphelinin siyasi bir motivasyonla hareket ettiğine dair herhangi bir delil bulunmadığı da kaydedildi.Olayın ardından Hamburg'da tren seferleri bu sabah itibarıyla normale döndü. Delil toplama çalışmaları kapsamında dört hatta seferlere geçici olarak ara verilmişti.Yaşananlarla ilgili olarak Hamburg Belediye Başkanı Peter Tschentscher'den bilgi alan Almanya Başbakanı Friedrich Merz, X hesabından bir paylaşım yaparak kurbanlar ve ailelerine geçmiş olsun dileklerini iletti ve saldırı sonrası ilk müdahaleyi gerçekleştiren polis ve sağlık görevlilerine teşekkür etti:Hamburg'daki istasyonda Ekim 2023'ten beri bıçak taşıma yasağı uygulanıyor, ayrıca Aralık 2024'te toplu taşıma araçlarında bıçak taşımayı yasaklayan bir düzenleme yürürlüğe girmişti.Almanya'da, Şubat ayında yapılan federal parlamento seçimleri öncesinde de çok sayıda bıçaklı saldırı meydana gelmiş, bunlardan bazılarında ölüm vakaları da yaşanmıştı.