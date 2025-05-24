Samanyolu Haber /Dünya / Hamburg'da bıçaklı saldırı: 39 yaşındaki kadın gözaltında /24 Mayıs 2025 12:05

Hamburg'da bıçaklı saldırı: 39 yaşındaki kadın gözaltında

Hamburg tren istasyonunda dün akşam saatlerinde meydana gelen bıçaklı saldırıda 18 kişi yaralandı. Polis akıl sağlığı sorunları yaşadığı düşünülen 39 yaşındaki bir kadını olay yerinde gözaltına aldı.

SHABER3.COM

DW Türkçe'de yer alan habere göre Almanya'nın Hamburg kentindeki garda Cuma akşamı meydana gelen bıçaklı saldırıda 18 kişi yaralandı. Olayda ağır yaralanan altı kişiden dördünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olay yerinde gözaltına alınan 39 yaşındaki Alman uyruklu kadın zanlının akıl sağlığı sorunları yaşadığı ve Cumartesi gün içinde hakim karşısına çıkarılacağı bildirildi.

Saldırı Cuma günü saat 18.00 sıralarında, hızlı trenlerin bulunduğu 13 ve 14 numaralı peronlar arasında yaşandı. Polis sözcüsü Florian Abbenseth yalnız hareket ettiği düşünülen saldırganın istasyonda etrafından geçenlere rastgele saldırdığını söyledi. Gözaltına alınırken direniş göstermeyen şüphelinin siyasi bir motivasyonla hareket ettiğine dair herhangi bir delil bulunmadığı da kaydedildi.

Tren seferleri normale döndü

Olayın ardından Hamburg'da tren seferleri bu sabah itibarıyla normale döndü. Delil toplama çalışmaları kapsamında dört hatta seferlere geçici olarak ara verilmişti.

Yaşananlarla ilgili olarak Hamburg Belediye Başkanı Peter Tschentscher'den bilgi alan Almanya Başbakanı Friedrich Merz, X hesabından bir paylaşım yaparak kurbanlar ve ailelerine geçmiş olsun dileklerini iletti ve saldırı sonrası ilk müdahaleyi gerçekleştiren polis ve sağlık görevlilerine teşekkür etti:

Hamburg'daki istasyonda Ekim 2023'ten beri bıçak taşıma yasağı uygulanıyor, ayrıca Aralık 2024'te toplu taşıma araçlarında bıçak taşımayı yasaklayan bir düzenleme yürürlüğe girmişti.

Almanya'da, Şubat ayında yapılan federal parlamento seçimleri öncesinde de çok sayıda bıçaklı saldırı meydana gelmiş, bunlardan bazılarında ölüm vakaları da yaşanmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:20:03