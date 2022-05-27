Samanyolu Haber /Gündem / Hamdullah Öztürk 'Kitabın Ortasın'dan sordu: Hz Mevlana ajan mıydı Fatih Çıtlak efendi? /27 Mayıs 2022 16:28

Hamdullah Öztürk 'Kitabın Ortasın'dan sordu: Hz Mevlana ajan mıydı Fatih Çıtlak efendi?

Yazar Hamdullah Öztürk, Kişisel YouTube kanalında yeni bir video yayınladı. Öztürk videonun tanıtım bölümünde şu ifadelere yer verdi. 'Bu videoda Fatih Çıtlak Efendi'nin Mevlana'nın Mesnevi'sindeki bir hikayeden hareketle 15 Temmuz Kumpas darbesine uyarlayarak "Küfrün Fedaisi" ismiyle yazdığı kitaptaki yorumların analizini bulacaksınız.'

Hz Mevlana ajan mıydı?

Mevlana Moğol ajanı mı konusuyla ilgili bir incelemeyi bu linkte bulabilirsiniz:
 
Muhsin Yazıcıoglu'nun 'BOP Eş başkanı olma düşüncesindeki bir başbakan (Tayyip Erdoğan)  asla cumhurbaşkanı olamaz' aöıklamasını izlemek için tıklayın

 
Merkez Parti Genelbaşkanı Abdürrahim Karslı'nın "Ak Parti  ABD, İngiltere, İsral ittifakının proje partisidir açıklamasını izlemek için tıklayın

 
Erol Mütercilmenr İnci Babanın evinde Ak Partinin kuruluşu ile ilgili tanık olduğu Tuğrul Türkeş'li toplantı aöıklamasını izlemek için tıklayın

Abdurrahman Dilipak: "Erdoğan başkan seçilirse halife olacak sarayda temsilcilikler açacak" açıklamasını izlemek için tıklayın.

Erdoğan’a verilen 2 ödül. Biri 10 Haziran 2005’de Yahudileri soykırımdan koruyan Türk Diplomaktalır adına, İkincisi ise Erdoğan’a takdim edilen Courage Award (Cesaret ödülü) ise American Jewish Committee (AJC) tarafından 2004’teki bir ABD ziyaretinde verilmiş. “Terörle mücadele ve barışı teşvik” fotoğraflara bu linkten ulaşabilirsiniz.
 
23 Temmuz 2014 Yahudiler cesaret ödülünü geri istedi haberini okumak için tıklayın

İlhanlı Hükümdarı Gazan Han'ın müslüman olduktan sonra kaftanına işlettiği Dîvân-ı Kebîr’de geçen BEYİT:

“Moğollardan korkuyorsanız, Allah’ı tanımıyorsunuz demektir. Siz onlara (Moğollara) baktığınızda kafirleri görüyorsunuz, ben ise geleceğin müminlerini.”


ABD-İngiltere-İsrail heyetinin Erdoğan ve Abdullah Gül ekibine teklif ettiği 3 şey:
  1. SİZİ İKTİDARA TAŞIYALIM
  2. ÖNÜNÜZE ÇIKACAK ENGELLERİ KALDIRALIM
  3. SİZE GEREKLİ OLACAK FİNANSAL DESTEKLERİ GETİRELİM

ABD-İngiltere-İsrail heyetinin Erdoğan ve Abdullah Gül ekibinden istediği 3 şey:
  1. İSRAİLİN GÜVENLİĞİ
  2. ORTA DOĞUDA SINIRLARNIN DEĞİŞMESİ
  3. İSLAMIN REFORMU
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