Hamdullah Öztürk 'Kitabın Ortasın'dan sordu: Hz Mevlana ajan mıydı Fatih Çıtlak efendi?

SİZİ İKTİDARA TAŞIYALIM ÖNÜNÜZE ÇIKACAK ENGELLERİ KALDIRALIM SİZE GEREKLİ OLACAK FİNANSAL DESTEKLERİ GETİRELİM

ABD-İngiltere-İsrail heyetinin Erdoğan ve Abdullah Gül ekibinden istediği 3 şey:

İSRAİLİN GÜVENLİĞİ ORTA DOĞUDA SINIRLARNIN DEĞİŞMESİ İSLAMIN REFORMU

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