Hamile akademisyen kanuna rağmen tutuklandı

Bingöl Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışan Emel Bayraktar, Hizmet Hareketi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında düzenlenen operasyonla gözaltına alınıp tutuklandı. Bayraktar’ın iki aylık hamile olduğu öğrenildi.







Bir gece nezarethanede kaldıktan sonra 7 Nisan’da tutuklanan Bayraktar, Bingöl M Tipi Cezaevi’ne gönderildi. Bayraktar’a yöneltilen suçlama ise 2015 yılında ByLock kullandığı iddiası.





KANUN “GEBE OLAN TUTUKLANMAZ” DİYOR AMA…







5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 16/4 maddesinde, “Hapis cezasının infazı, gebe olan veya doğurduğu tarihten itibaren altı ay geçmemiş bulunan kadınlar hakkında geri bırakılır” hükmü yer alıyor. Buna rağmen Türkiye’de birçok hamile ve küçük bebekli kadın tutuklanıyor.





Bayraktar’ın tutuklanması üzerine sosyal medyada #HamileyiTutuksuzYargıla etiketiyle bir kampanya başlatıldı. Kampanyaya mesaj atan çok sayıda kişi Adalet Bakanlığı’ndan hamile kadınların tutuksuz yargılanmasını talep etti.

