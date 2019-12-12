Hamile kadın ve kız çocuğu ölü bulundu

Ankara’nın Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi 662'nci Sokak’ta bir apartmanın üçüncü katında yaşayan 4 aylık hamile Hatice Ekin (23) ile 3 yaşındaki kızı Zelal Ekin’den yakınları öğle vaktinden beri haber alamadı.





Ailesinden haber alamayan baba Osman Ekin, eşi ve çocuğunu kontrol etmesi için yakınlarını aradı.





Ekin ailesinin kapısını çalan komşuları ile yakınları, kapıyı kimsenin açmaması üzerine eve balkondan girdi, hamile anne ve kızını banyoda hareketsiz buldu.





112 Acil Servis ekibi, Hatice Ekin ile kızı Zelal’in hayatını kaybettiğini tespit etti.





Başkent Doğalgaz ve polis ekipleri evde bir süre inceleme yaparken Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) görevlileri de herhangi bir kimyasal bulguya rastlamadı.





Çalıştığı iş yerinden evine dönen Osman Ekin, çevredekiler tarafından güçlükle sakinleştirildi ve bir yakınının evine götürüldü.





ŞOFBENDEN SIZAN GAZ İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR





Hamile anne ve kızının banyodaki şofbenden sızan gaz sebebiyle hayatını kaybettiği şüphesi üzerinde duruluyor.





Cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldıran anne ve kızının kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin akabinde belli olacak.