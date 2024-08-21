Hamile kadını demir sopayla öldüresiye dövdü

Manisa'nın Akhisar ilçesinde Yılmaz Akman, dini nikahla birlikte yaşadığı S.N.A.'yı sokak ortasında öldüresiye dövdü.



Çevredekiler tarafından çekilden görüntülere göre Yılmaz Akman, hamile kadını 3 yaşındaki oğlunun önünde demir sopayla dakikalarca darp etti.



16 Ağustos'ta meydana gelen olayı çevredekilerin uzun süre tepki vermeden izlediği görülürken en sonunda saldırgan erkeğin yanına gelen bir kişi, demir çubuğu almaya çalıştı.



Bunun üzerine başkalarının da araya girmesiyle saldırgan olay yerinden uzaklaştırıldı.



Aldığı darbeler nedeniyle yerden kalkamayan kadın hamile olduğunu söyleyerek yanındakilerden yardım istedi.



İhbar üzerine olay yerine gelen polis, saldırganı Emniyet'e götürdü. Saldırgan Yılmaz Akman, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.