Samanyolu Haber /Dünya / Hamile Müslüman kadına ağır saldırı /22 Kasım 2019 11:44

Hamile Müslüman kadına ağır saldırı

Avustralya’nın Sydney kentinde, bebek bekleyen Rana Elasmar isimli Müslüman kadın, kendisi gibi başörtülü arkadaşlarıyla kafede otururken bir erkeğin saldırısına uğradı.

Hamile Müslüman kadına ağır saldırı

Yeni Güney Galler Eyalet Polisinden yapılan açıklamaya göre 31 yaşındaki 38 haftalık hamile Elasmar'ın Parramata semtindeki Church Street üzerindeki bir kafede arkadaşlarıyla oturduğu masaya yaklaşan Stipe Lozina, genç kadına yumruk ve tekme atmaya başladı.

?Aldığı darbeler sonucu yere düşen Elasmar, 43 yaşındaki saldırganın elinden arkadaşları ve kafede bulunanların yardımıyla kurtuldu.

Çarşamba gecesi yerel saat ile 10.30 sıralarında gerçekleşen saldırı, görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine büyük tepki topladı.

Ülkede "ırkçı" olarak tanımlanan saldırıda, Lozina'nın İslam karşıtı sözler sarf ettiği de belirtildi.

Gözaltına alınan saldırgan tutuklandı

Öte yandan, saldırının ardından gözaltına alındıktan sonra Paramatta Yerel Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan ve kefalet başvurusu reddedilen Lozina, tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Saldırganın polis tarafından bilinmesinin yanı sıra kabarık bir suç dosyası bulunduğunu açıklayan mahkeme Yargıcı Tim Keady, “Müslümanlar hakkında bir yorumda bulunduktan sonra, ona (mağdura) yaklaştınız ve 14 kez kafasına yumruk attınız. Bunu size karşı çok güçlü bir dava olarak ele alacağım” ifadelerini kullandı.

Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan mağdur Elasmar, kaldırıldığı Westmead Hastanesinden kontrollerin ardından taburcu edildi. Elasmar ve bebeğinin sağlık durumu hakkında ise herhangi bir açıklama yapılmadı.
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