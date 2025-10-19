Hamile Nazire Karakoç tutuklandı, eşi de cezaevinde olduğu için 2 çocuk teyzeye verildi

Yürek sızlatan hukuksuz tutuklamalara bir yenisi eklendi. Riskli hamileliği doktor raporuyla sabit olan Nazife Karakoç, Edirne L Tipi Kadın Cezaevi’ne konuldu. Karakoç’un eşi tutuklu olduğu için 6 ve 8 yaşındaki çocuklar, teyzelerine teslim edildi.





Her Gün Aile Dramları

Bold'dan Necdet Özel'in haberine göre hukuksuz tutuklamaya hak savunucusu milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, itiraz etti. ‘Her gün aile dramları’ başlığıyla sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gergerlioğlu, ana babanın tutukluluğu nedeniyle çocukların yaşadığı psikolojik yıkıma dikkat çekti.





Hukuksuzca Karartılan Hayatlar

Bursa’da KHK ile kapatılmış olan kurumda çalıştğı için yargılanan ve AİHM’in suç saymadığı sözde delillerle 6 yıl 3 ay hapis cezası verilen Nazife Karakoç’un dosyası, onama için Yargıtay’da bulunuyor.





Karakoç’un öğretmen eşi de aynı türden hukuksuz suçlamalarla halen cezaevinde.





Düzenli İlaç Kullanmalı

38 yaşında ve üçüncü hamileliğini geçiren Nazife Karakoç’un, derin anemi tanısıyla düzenli ilaç kullanması gerekiyor.





Halen Edirne Kadın Cezaevi’nde, iki hamile kadın ve en az 7 adet bebekli kadın kalıyor.