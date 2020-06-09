Hamile tutuklu sayısı üçe çıktı: Manisa'da tutuklanan öğretmen 11 haftalık hamile

Bold Medya'dan Sevinç Özarslan'ın haberine göre Beş gün önce Manisa’da gözaltına alınan 11 haftalık hamile Hatice Aydın’ın (38) tutuklandığı bugün ortaya çıktı. 4 Haziran 2020 perşembe günü alınan Aydın aynı günün akşamında tutuklanıp Manisa Cezaevine gönderildi. SEGBİS ile Manisa’ya bağlanan Ağrı Savcılığı ve Sulh Ceza Hakimliği kanunlara rağmen hamile kadının tutuklanmasına karar verdi.





KHK ile kapatılan Ağrı Nil Özel Eğitim Kurumlarda fen bilgisi öğretmenliği yapan Hatice Aydın’ın 2.5 ve 7 yaşında iki çocuğu daha bulunuyor.

















EŞİMİN HEM DÜŞÜK RİSKİ HEM DE SAĞLIK PROBLEMLERİ VAR





Bold Medya’ya konuşan Hatice Aydın eşi Fatih Aydın, “Eşim 11 haftalık hamile. Düşük riski olduğu için doktor ilaç vermişti. Onları kullanıyor. Aynı zamanda fizik tedavi gördü. Bel fıtığı vardı, omuzlarında da kist var. Bu nedenle her ay hastaneye gidip geliyordu. Kötü huylu bir kist değil ama hamile kalınca kist tedavisini doktor daha sonra yaparız demişti. Fizik tedaviden sonra başka tedavi uygulanacak dedi ama koronavirüs çıkınca hastane tedaviyi durdurdu. Eşim aynı zamanda kronik bronşit.” dedi.





İŞSİZ KALINCA DÜKKAN İŞLETMEYE BAŞLADILAR

Karı-koca aynı kurumda çalışan Aydın çifti, işsiz kalınca Manisa’ya yerleşti ve burada bir bakkal dükkanı işletmeye başladı. Eşinin hamileliğine itiraz için dilekçe yazdıklarını ve belge hazırladıklarını söyleyen Fatih Aydın, “Hakim eşime iki yıldır arandığını söyledi. Oysa ki bizim bir bilgimiz yok, bir tebligat gelmedi. Saat 11.00’de kimlik ve sürücü belgesi yenileme işlemleri için Şehzadeler Manisa İlçe Nüfus Müdürlüğüne gitmiştik. Sivil giyimli polisler gelip eşimi aldı. Bakkal dükkanı eşimin üzerineydi, adresimiz belli. Eşim hem hamile hem de hasta olduğu için sürekli hastaneye gidip gelen biri. Yerimiz yurdumuz belli.” ifadelerini kullanıldı.





Tutuklanan Hatice Aydın’ın eşi Fatih Aydın da 13 ay cezaevinde kaldı. Kasım 2018’de aynı gerekçelerle tutuklanan Fatih Aydın, hakkında verilen 6 yıl 10 ay verilen cezayı İstinaf Mahkemesi bozduğu için Kasım 2019’da tahliye edilmişti.





2 HAMİLE DAHA TUTUKLANMIŞTI





4 Haziran 2020 Perşembe günü Ankara’da da iki kadın eşleriyle birlikte gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Sehat Sarı 5, Ümmiye Kara ise 7 aylıktı. Sehat-Samet Sarı çiftinin 1 yaşındaki Mustafa Vedat adlı oğulları, Kara çiftinin ise 1 kız, 1 erkek çocukları bir anda hem annesiz hem babasız kaldı.