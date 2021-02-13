Samanyolu Haber /Spor / Hamit Altıntop TFF'den istifa etti iddiası /13 Şubat 2021 14:28

Hamit Altıntop TFF'den istifa etti iddiası

İddialara göre; Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Arda Turan, Oğulcan Cağlayan ve diğer kararları sonrası Hamit Altıntop istifasını sundu. TFF binasındaki yetkililerle vedalaşan Altıntop odasını da boşalttı.

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Fanatik'in haberine göre, Türkiye Futbol Federasyonu'nun son dönemde aldığı kararlar sonrası Hamit Altıntop'tan istifa hamlesi geldi. TFF'nin Arda Turan, Oğulcan Cağlayan ve diğer kararları sonrası Hamit Altıntop TFF Başkanı Nihat Özdemir ve istifasını sundu.

Arda ve Oğulcan kararı istifa getirdi

TFF Yönetim Kurulu üyesi olan Hamit Altıntop özellikle Arda Turan ve Oğulcan Çağlayan'a verilen cezalar sonrası böyle bir karar aldı. Hamit Altıntop ayrıca son dönemde TFF'nin verdiği kararları futbolun ruhuna aykırı kararlar olduğunu düşündüğünü çevresine de iletti.

İddiaya göre Hamit Altıntop "Bu iş bana göre değilmiş, Artık tüm zamanımı aileme harcayacağım ve golf oynayacağım" dediği de gelen haberler arasında.
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