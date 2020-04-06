Samanyolu Haber /Dünya / Hanau'da 9 kişiyi katleden ırkçı saldırganın babasının aracı yakıldı /06 Nisan 2020 14:57

Hanau'da 9 kişiyi katleden ırkçı saldırganın babasının aracı yakıldı

Almanya'nın Hanau kentinde aralarında 4 Türk'ün bulunduğu 9 kişiyi katleden Tobias Rathjen'in babasının otomobili kundaklandı.

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Offenbach Polisi, yaptığı açıklamada, Hanau'da gece yakılan iki araçtan birinin ırkçı saldırının faili Tobias Rathjen'in babasına ait olduğunu doğruladı.

Açıklamada, kundaklama ile ırkçı cinayetler arasında bağlantı olup olmadığının araştırıldığı öğrenildi.

Hanau'daki ırkçı terör saldırısı

Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat'ta iki kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısında, aralarında 4 Türk'ün bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Özel harekat timinin düzenlediği operasyonda, saldırıyı gerçekleştiren ırkçı terörist 43 yaşındaki Tobias Rathjen ve 72 yaşındaki annesi evinde ölü bulunmuştu.

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