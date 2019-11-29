Hande Fırat canlı yayında fenalaştı!

CNN Türk ekranlarında "Gece Görüşü" isimli programı sunan Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat’ın canlı yayında rahatsızlandığı ve yayının yarıda kesildiği belirtildi.





Hande Fırat’ın programında “Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığına iki kez aday olup olmayacağı” tartışılıyordu.





ERDOĞAN'IN ADAYLIĞI TARTIŞILIRKEN "ARA VERİYORUZ" DEDİ

Cumhurbaşkanlığı görev süresi ile ilgili tartışma esnasında yayına telefonla bağlanan Prof. Dr. Ersan Şen’in açıklama yaptığı sırada Fırat rejiye “Bir ara veriyoruz. Bir ara veriyoruz arkadaşlar!” dedikten sonra programa ara verildi.





Aradan sonra ise programa geri dönülmedi. Gerekçe olarak “Hande Fırat‘ın rahatsızlandığı” belirtildi.





Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat canlı yayın devam ederken "Ara veriyoruz" dedi.





"Gece Görüşü" programına Ali Haydar Fırat, Ömer Lütfü Avşar, Ali Rıza Güder, Zafer Şahin, Metin Özkan ve Nebi Miş katılmıştı.





Yayına ara verilmesinden sonra açıklamada bulunan Ömer Lütfü Avşar, Hande Fırat’ın rahatsızlık geçirdiği için yayına ara verdiğini açıkladı.





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hastanede yapılan tetkiklerde Fırat'ın değerleri normal çıktı. Sağlık durumu iyi." dedi.





"ERKEN SEÇİM OLMAZSA ERDOĞAN TEKRAR ADAY OLAMAZ"





Hande Fırat’ın programındaki tartışmayı 29 Ağustos’ta yazdığını söyleyen Avrasya Araştırma Şirketinin Başkanı Kemal Özkiraz, şahsi Twitter hesabından, “Erdoğan 2'nci döneminde ve bu son dönemi. Anayasaya göre meclis seçim kararı almadıkça aday olamaz. Mecliste 360 ile karar alınabilir yani muhalefet erken seçime evet demez ise Erdoğan tekrar aday olamaz.” dedi.





Daha önce yazdığı tweeti tekrar paylaşan Özkiraz, “Anayasa net. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. 17 Nisan değişikliğinde 2'nci donemi bitmeden meclis seçim kararı alırsa bir dönem daha aday olur dendi. Erdoğan ilk kez 10 Ağustos 2014’te seçildi, ara vermeden 24 Haziran 2018’de ikinci ve son defa seçildi.” ifadelerini kullandı.