Hande Fırat’ın ‘Biz yalaka değiliz’ sözüne Emin Pazarcı’dan itiraz: Kendi adına konuş

Yıldırım Demirören’in satın aldığı CNN Türk, yayınlarıyla izleyicilerin tepkisini çekmeye devam ediyor.





“KEMAL BEY, EKREM BEY, CUMHURBAŞKANI FARKETMEZ”

Gece Görüşü programında gelen mesajlara içerleyen sunucu Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, “Bu programda zaman zaman tartışmalar olabilir. Sonra biz içerde çayımızı içeriz. Sohbetimizi ederiz. Bu biline. Burada kim yaparsa yapsın. Kemal bey, Ekrem bey, Cumhurbaşkanı, Sayın Bahçeli, Meral hanım hiç önemli değil. Türkiye için iyi yapan her şeyi herkesi takdirle karşılarız. Yanlış olanı eksik olanı konuşuruz.” diye konuştu.





“BİZ OCU BUCU DEĞİLİZ”

Telefonunu göstererek vatandaşın tepkilerine karşılık veren Fırat, “Bir takım yorumlar görüyoruz. Bizler yalaka falan değiliz. Ocu da değiliz bucu da değiliz. İşimizi yapmaya çalışıyoruz. Bizi orda çok büyük kalelerde sanmayın. Bildiğiniz sizin gibi insanlarız.” dedi.





“KENDİ ADINA KONUŞ”

Cumhur İttifakı’na yakınlığını gizlemeyen Akşam gazetesi yazarı Emin Pazarcı ise Fırat’a tepki gösterdi. “Biz değerlendirmene katılmıyorum. Kendi adına konuş.”





Fırat bunun üzerine, “Ben kendi adıma konuşurum.” diye konuştu.





Pazarcı, “Kendi adına konuş.” sözünü tekrar etti.