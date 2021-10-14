Hande Fırat trafik kazası geçirdi

Otobanda Bolu tüneline yaklaştıkları sırada Fırat’ın şoförünün kullandığı araca önündeki tırdan kopan tekerlek çarptı. Kazada Hande Fırat’ın da içinde bulunduğu araç ağır hasar gördü.





Araçtaki hava yastıkları sayesinde kurtulan Fırat, eşi Murat Özvardar ve koruma görevlisi ile şoförünün sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.





"BİRDEN CAMIMIZA VURDU"







Kazanın ardından Medyaradar'dan Cezmi Sayılgan'a konuşan Hande Fırat, "Cezmi abi neye uğradığımızı şaşırdık önümüzden giden tırın jantı çürümüş. Çift tekeri yerlerinden kopup birden camımıza vurdu. Bizi Allah korudu" dedi.





EMNİYET KEMERİ SAYESİNDE KURTULDUK







Emniyet kemerlerimiz sayesinde kurtulduk diyen Fırat, "şaşkınlığımı daha yeni attım. Verilmiş sadakamız varmış. Şu anda iyiyim bir sıkıntımız yok" ifadelerini kullandı.