Hande Fırat'a öyle bir cevap verdi ki!

Habertürk yazarı Fatih Altaylı ile Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat arasındaki yerli otomobil polemiği devam ediyor.





Altaylı, bugünkü köşesinden dün Hande Fırat'ın "Dört kapısı var. Dört lastiği var. Direksiyonu var. SUV model. Oldu mu?" cevabını sert sözlerle eleştirdi.





ALTAYLI: SİZE YAKIŞAN CEVABI VERDİNİZ





Altaylı, "Evet, tam da beklediğim yanıtı, size yakışan ya da sizin verebileceğiniz cevabı verdiniz" ifadesini kullanarak "Hürriyet bu hale düştüğü için siz oradasınız!" diye yazdı.







"Keşke bu cevabı vermeden önce gazetenizin otomotiv editörü Emre Özpeynirci’ye danışsaydınız." ifadelerini kullanan Altaylı, Hande Fırat'a "Komik olmasaydınız bu kadar. Sizin otomobille ilgili fikriniz ancak bu düzeyde olabilir." dedi.





Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat (yeşil ceketli), yazarlar Murat Çelik (ayakta, soldan 1'inci) ve Abdülkadir Selvi (ayakta, sağdan 1'inci), Sanayi Bakanı Musatfa Varank'ın tabletten gösterdiği fotoğrafı, "Yerli otomobili gördük!" diye haber yaptı. Bu fotoğraf gazetecilik tarihine "halktan haberi saklayan gazetecilik vakası" olarak geçti.

"HÜRRİYET BU HALE DÜŞTÜĞÜ İÇİN SİZ ORADASINIZ"





Hürriyet gazetesinin "yapmadığı, yapamadığı haberciliği" ile mizah konusu olan bir platform haline geldiğini belirten Altaylı, "Tabii ki bu sizin kabahatiniz değil hanımefendi. Elbette Hürriyet bu hale siz orada olduğunuz için düşmedi. Ama Hürriyet bu hale düştüğü için siz oradasınız!" değerlendirmesinde bulundu.