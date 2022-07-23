Hande Fırat'ın eşinin adı geçiyordu: Ukrayna'nın dolandırılması soruşturmasında yeni gelişme

Ukrayna’nın silah, miğfer ve çelik yelek gibi askeri malzemeler konusunda anlaştıkları Türk iş patronlar yaklaşık 5 milyon dolar dolandırıldığı iddiasına ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandığı ortaya çıktı.







Ukrayna adına Türk firmasına 3,3 milyon dolar para gönderen Serhiy Prytula Hayır Vakfı, AKP Ümraniye İlçe Başkanı avukat Mustafa Eminmollaoğlu ve ortağı avukat Turgay Özdemir’e vekalet verdi. Avukat Özdemir de 16 Mayıs’ta savcılığa verdiği dilekçeyle, arabuluculuk anlaşması ile uzlaşma sağlandığını belirterek şikayetlerini geri çektiklerini bildirdi.





T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre, dilekçede "taraflar arasındaki sözleşmenin gereğinin yerine getirilmesi için paranın gönderildiği Türk firmasının sahibi Koray Altınel’e ait hesaplara konulan blokajın kaldırılması ve dosyanın takipsizlikle sonuçlandırılması" talep edildi.





Ukrayna şikayetçi olmuştu

Ukrayna I·çis¸leri Bakanlıgˆı I·letis¸im Bas¸kanı Volodymyr Krakovetskyı, Türk patronlar tarafından dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi olmuş ve ifadesinde, gazeteci Hande Fırat’ın eşi Murat Özvardar aracılığıyla tanıştığı Koray Altınel'le miğfer, çelik yelek ve silah alımı için anlaştıklarını ancak toplamda 5,1 milyon dolar ödeme yaptıktan sonra Altınel’e ulaşamaz hale geldiğini anlatmıştı. Şikayet üzerine başlatılan soruşturmada Altınel ve Özvardar’ın da aralarında bulunduğu bazı isimlerin şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınmış, Altınel’in hesaplarına da blokaj konulmuştu. Soruşturma dosyasında önemli belgelere ulaşıldı.





AKP Ümraniye İlçe Başkanı'na vekalet

Dosyaya göre Krakovetskyı’nin, askeri malzeme alımı konusunda AKA ve Amarok isimli firmalarla anlaşması sonrasında bazı fon ve şahıslar üzerinden firmaların sahibi Altınel’e 11 ayrı fon ve şahıs tarafından toplam 5 milyon 103 bin 963 dolar gönderildi. Bu fonlar arasında yer alan ve 3 milyon 360 bin dolar ile Altınel’in firmasına en yüksek miktarı gönderen Serhiy Prytula Hayır Vakfı, Krakovetsky’nin şikayetinden kısa bir süre sonra AKP Ümraniye İlçe Başkanı avukat Mustafa Eminmollaoğlu ve ortağı avukat Turgay Özdemir’e 19 Nisan tarihinde vekalet verdi. Avukatlar da dosyaya bir dilekçe sunarak Vakıf adına dosya şüphelilerinden şikayetçi olduklarını belirtti.





'Uzlaşmaya varıldı'

Bundan bir süre sonra ise dosyaya önemli bir dilekçe daha sunuldu. 16 Mayıs tarihinde savcılığa bir dilekçe veren Avukat Turgay Özdemir, alıcı konumundaki müvekkili Serhiy Prytula Hayır Vakfı ile AKA Silah Savunma şirketinin, gerçekleştirdikleri arabuluculuk görüşmeleri sonrasında, daha önce imzaladıkları ticari sözleşmeler konusunda Koray Altınel ve eşi Neşe Altınel ile uzlaşmaya varıldığını bildirdi. Dilekçede, taraflar arasındaki uyuşmazlığın hukuki ihtilaftan ibaret olduğu ve bunun giderilmesi için anlaşmanın sağlandığı, bu nedenle daha önce yaptıkları şikayetten vazgeçtikleri belirtildi.





'Blokajların kaldırın'

İmzalanan arabuluculuk anlaşması ve ticaretin devamı için Altınel ve şirket hesaplarına konulan blokajın kaldırılması talep edilen dilekçede şöyle denildi:





“Taraf edimlerinin ifasının banka hesaplarındaki tedbirin kaldırılmasına bağlı olduğu, yürütülen soruşturmada iddia edilen suç unsurlarının oluşmadığı yönünde müvekkilde ve bizde güçlü bir kanaat oluşması sebebiyle tarafımızca daha önce sunmuş olduğumuz şikayet beyanımızdan vazgeçtiğimizi sunar, taleplerimiz doğrultusunda şüpheli şahıs ve yetkili oldukları şirketlerin edimlerini ifa edebilmeleri amacına matuf olmak üzere tüm banka hesaplarına konan blokajların kaldırılması şüpheliler hakkında soruşturma ve kovuşturmanın takipsizlikle sonlandırılmasını arz ve talep ederiz.”