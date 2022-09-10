Samanyolu Haber /Gündem / İşte Facetime Hande & MİT'çi Nuh Piyesinin Perde Arkası /10 Eylül 2022 12:36

İşte Facetime Hande & MİT'çi Nuh Piyesinin Perde Arkası

BoldMedya YouTube kanalı, Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen Hande Fırat ve Nuh Yılmaz görüşmesinin perde arkasıyla ilgili dosya hazırladı. 15 Temmuz öncesi gizlice görüştükleri ortaya çıkan Hande Fırat ve Nuh Yılmaz'ın kamuoyuna yansımayan yönü bu videoda yer aldı.

Yüzyılın Yalanı…Hande&Nuh Piyesinin Perde Arkası

15 Temmuz ile ilgili resmi söylemi çökerten Hande Fırat ile MİT personeli Nuh Yılmaz’ın görüşmesi tartışılmaya devam ediyor.

Bold YouTube kanalı da ‘Yüzyılın Yalanı…Hande&Nuh Piyesinin Perde Arkası’ başlıklı dosya hazırladı.

Dosyanın anonsunda şu cümleler yer aldı: “Herkes kabul etmeli ki bu sefer patlayan bomba gerçekten büyük. AKP rejiminin zihinlerimize kazıdığı o telefon görüşmesi planlı mıydı? Sorunun cevabı büyük oranda netleşti. Gazeteci Cevheri Güven’in YouTube kanalından yaptığı açıklama Türkiye’nin gündemini değiştirdi.”


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