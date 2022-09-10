İşte Facetime Hande & MİT'çi Nuh Piyesinin Perde Arkası

15 Temmuz ile ilgili resmi söylemi çökerten Hande Fırat ile MİT personeli Nuh Yılmaz’ın görüşmesi tartışılmaya devam ediyor.Bold YouTube kanalı da ‘’ başlıklı dosya hazırladı.Dosyanın anonsunda şu cümleler yer aldı: “Herkes kabul etmeli ki bu sefer patlayan bomba gerçekten büyük. AKP rejiminin zihinlerimize kazıdığı o telefon görüşmesi planlı mıydı? Sorunun cevabı büyük oranda netleşti. Gazeteci Cevheri Güven’in YouTube kanalından yaptığı açıklama Türkiye’nin gündemini değiştirdi.”