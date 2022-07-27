Hanefi Avcı: Levent Göktaş’ın hesabı anlaşma yapılarak kapatıldı

Organize suç lideri Sedat Peker ve Necip Hablemitoğlu cinayetinin firari zanlısı emekli Albay Levent Göktaş arasında sosyal medya üzerinden devam eden atışmalar, devlet-mafya ilişkilerini gözler önüne serdi.







Atışmalar şimdilik Göktaş’ın paylaşım yaptığı söylenen hesabın kapatılmasıyla sakinleşti. Ancak bu sefer de hesabın gerçek olup olmadığı ve nasıl kapatıldığı üzerine tartışmalar yaşanıyor.





Sedat Peker, Göktaş’ın avukatlarını arayarak söz konusu Twitter hesabını kendisinin kapattırdığını söylemişti. Göktaş’ın avukatları ise hesabın sahte olduğunu savunuyor ve hesap için dava açacaklarını duyurdu.





Son olarak tartışmalara Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı da katıldı ve hesabın anlaşmalı olarak kapatıldığını öne sürdü.





HalkTV’de İpek Özbey’in sunduğu ‘Kadraj’ programına bağlanarak açıklamalar yapan Avcı, Hablemitoğlu cinayetine ilişkin şunları söyledi: “Bu olayın bir terör örgütü olayı olmadığını, devlet içerisinden kaynaklanan bir olay olmadığını düşünüyorum. Kişiler devlet memuru olarak görevliler ama bu infazı başka kurdukları irtibatlarla yapmış olabileceğini düşünüyorum. Bu insanlar kendi geliştirdikleri başka ideolojik irtibatlarla bu olayı yapmış olabilirler. Yüzde yüz bunlar yapmış olabilir diyemiyoruz ama eğer bu insanlar bu infazı yaptılarsa bu cinayeti başka insanlar yönetmiş gibi görünüyor. Burada en çarpıcı şey her ikisinin de aynı dönemde MİT müsteşarı olma iddiasının yoğunlukta olması. Bu cinayeti çözmeye çalışırken olaya ön yargıyla bakıldı. Bu olayı çözmeye çalışanlar ilk başlarda cemaate yakın insanlardı. Daha sonra ‘cemaatin elemanları bu işi yapmışlardır’ bakış açısıyla çözme faaliyet izlendi. En sonunda ise tahmin edilmeyen bir boyuta geldi ve tahmin edilmeyen insanlar olayın içinde rol aldı”





2016’da kendilerine bazı önemli bilgiler geldiğini dile getiren Avcı, “Biz o dönemde bize gelen bilgileri emniyete aktardık. O bilgilere bile bakıldığında o insanların içinde olduğu garip yapılar var. Bu yapının yönetimle de irtibatlı büyük olaylarla ilgili bağlantıları var. Şu anda gelinen noktada bu insanlar bir dönem yönetim tarafından örtülü operasyonlarda kullanılma şekilleri görünüyor: Sorunlar iç içe geçmiş gibi görünüyor. Ben elle tutulur belgelerin olduğunu düşünüyorum” dedi.





‘SOSYAL MEDYA HESABI ANLAŞMA YAPILARAK KAPATILDI’

Hanefi Avcı, Levent Göktaş’a ait olduğu belirtilen hesapla ilgili olarak: “Anlaşma yapılarak kapatılması sağlandı” yorumunu yaptı.





Necip Hablemitoğlu suikastının planlayıcısı olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan ancak bulunamayan emekli Albay Levent Göktaş’a ait olduğu iddia edilen sosyal medya hesabından, saat vererek suikasta dair bilgiler paylaşılacağı açıklanmıştı.





Kısa sürede 100 bin takipçiye ulaşan hesapla ilgili ilk gün sessiz kalan Göktaş’ın avukatı Hüseyin Ersöz, bir gün sonra hesabın Göktaş’a ait olmadığını, söz konusu Twitter hesabıyla alakalı suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.