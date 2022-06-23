Hanefi Avcı'nın da rütbeleri söküldü

Katıldığı bir TV programında, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’la ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararına uyulması gerektiğini söyleyen Kaçakçılık ve Organize Suçlar Mücadele Dairesi eski başkanı Hanefi Avcı’ya soruşturma açılmıştı.



İHA’nın haberine göre Avcı’nın rütbelerinin geri alınmasına karar verildi. Kararın eski polis şefine tebliğ edilmesi ile emekli polis kimliği ve silahı da geri alınacak. Saray'ın 'emirlerine' karşı görüş bildiren Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'un da rütbeleri sökülmüştü CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na destek tweet'i attığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'un rütbeleri sökülmüştü. Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun, Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezasını onamasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve Kaftancıoğlu'nu Halide Edip Adıvar'a benzeterek, "Sayın Kaftancıoğlu, Halide Edip, 23 Mayıs 1919 günü İngiliz işgali altındaki İstanbul Sultanahmet meydanında özgürlük nutku atmıştı. İşgalciler bile Ona, senin gibi ceza vermemişlerdi. Türk kadınlarını sizin şahsınızda kutluyorum" demişti. RÜTBE GERİ ALINDI

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü soruşturmada kapsamında Emekli Emniyet Müdürü Sabri Uzun'un 10 Haziran 2022 tarihi itibarıyla rütbelerinin geri alınmasına karar verildi. Kararın, kendisine tebliğ edilmesi ile birlikte Uzun'un Polis kimliği ve silahının da geri alındı.

