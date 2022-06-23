Samanyolu Haber /Gündem / Hanefi Avcı'nın da rütbeleri söküldü /23 Haziran 2022 09:56

Hanefi Avcı'nın da rütbeleri söküldü

Hakkında soruşturma açılan Kaçakçılık ve Organize Suçlar Mücadele Dairesi eski başkanı ve emekli emniyet müdürü Hanefi Avcı'nın rütbeleri geri alındı.

SHABER3.COM

Katıldığı bir TV programında, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’la ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararına uyulması gerektiğini söyleyen Kaçakçılık ve Organize Suçlar Mücadele Dairesi eski başkanı Hanefi Avcı’ya soruşturma açılmıştı.

İHA’nın haberine göre Avcı’nın rütbelerinin geri alınmasına karar verildi. Kararın eski polis şefine tebliğ edilmesi ile emekli polis kimliği ve silahı da geri alınacak. Saray'ın 'emirlerine' karşı görüş bildiren Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'un da rütbeleri sökülmüştü CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na destek tweet'i attığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'un rütbeleri sökülmüştü. Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun, Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezasını onamasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve Kaftancıoğlu'nu Halide Edip Adıvar'a benzeterek, "Sayın Kaftancıoğlu, Halide Edip, 23 Mayıs 1919 günü İngiliz işgali altındaki İstanbul Sultanahmet meydanında özgürlük nutku atmıştı. İşgalciler bile Ona, senin gibi ceza vermemişlerdi. Türk kadınlarını sizin şahsınızda kutluyorum" demişti. RÜTBE GERİ ALINDI
 Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü soruşturmada kapsamında Emekli Emniyet Müdürü Sabri Uzun'un 10 Haziran 2022 tarihi itibarıyla rütbelerinin geri alınmasına karar verildi. Kararın, kendisine tebliğ edilmesi ile birlikte Uzun'un Polis kimliği ve silahının da geri alındı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hanefi Avcı'nın da rütbeleri söküldü Sonraki Haber >>

AIHM önünde yapılacak eylem neden önemli?

AIHM önünde yapılacak eylem neden önemli?

Nurullah Albayrak: AİHM'den tek istediğimiz görevini yaoması

Nurullah Albayrak: AİHM'den tek istediğimiz görevini yaoması

AIHM, gazetecilerle ilgili kararlarını bir an önce vermeli

AIHM, gazetecilerle ilgili kararlarını bir an önce vermeli

AİHM'e "artık yeter" demek için buluşuyorlar

AİHM'e

AİHM'e "artık yeter" demek için buluşuyorlar

AİHM'e

Erdoğan Rejimi'nin Türkiye dışındaki pis işleri

Erdoğan Rejimi'nin Türkiye dışındaki pis işleri

Marmaris'teki orman yangını kontrol altına alınamıyor

Marmaris'teki orman yangını kontrol altına alınamıyor

Mersin Limanı'na giden 845 kilo kokain yakalandı

Mersin Limanı'na giden 845 kilo kokain yakalandı

71 Harbiyeliye tahliye

71 Harbiyeliye tahliye

Taksicilerden akaryakıt zammı protestosu

Taksicilerden akaryakıt zammı protestosu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:58:25