Samanyolu Haber /Dünya / Hangi Avrupa ülkesi ne zaman sınırlarını açacak? /17 Mayıs 2020 15:43

Hangi Avrupa ülkesi ne zaman sınırlarını açacak?

Avrupa ülkeleri koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılması konusunda farklı politikalar izliyor.

SHABER3.COM

DW Türkçe Servisi bazı Avrupa ülkelerinin turizm sezonu için yaz planlarını inceledi.

Almanya

Avusturya, İsviçre ve Fransa ile olan sınır geçişleri kademeli olarak yeniden başlıyor. Sınır geçişlerindeki kontroller, Cumartesi gecesi itibarıyla kademeli olarak azaltıldı. AB içi seyahatlere izin için belirlenmiş tarih ise şimdilik 15 Haziran.

Avusturya

Ülkenin AB sınırlarını açması için belirlenen resmi tarih 15 Haziran. Ancak sınırın bir tarafında yaşayıp diğer tarafında çalışan insanları mağdur etmemek için çarşamba gününden bu yana Macaristan ile iki sınır noktasından geçişlere izin veriliyor. Avusturya, ayrıca Almanya ile olan sınırını 15 Mayıs’tan itibaren kademeli olarak açma kararı aldı.

Fransa

Fransa ile Birleşik Krallık geçişlerde 14 günlük karantina zorunluluğunu kaldırdı. İsviçre’nin de dahil olduğu Schengen ülkelerinden de Fransa’ya geçişlerde karantina kuralı uygulanmayacak. Ülke, iş için düzenli olarak sınırdan geçmek durumunda olanlar haricinde sınırlarını 15 Haziran’a kadar kapalı tutma kararı aldı.

İtalya

Avrupa’da salgının en çok etkilediği ülkelerden biri olan İtalya teknik olarak sınır kapatma önlemi almamış olsa da havaalanlarında virüsün yayılımını engellemek için yürürlüğe konulan bazı olağanüstü önlemler ve sınır komşularının getirdiği sınır yasakları sebebiyle uluslararası seyahat büyük ölçüde durmuş halde.

İspanya

İtalya gibi yabancı turistlerin ekonomiye ciddi katkı sağladığı İspanya ise sınırlarını açtı. Ancak ülkeye gelen herkes için 14 günlük ev karantinası uygulanıyor. 

Portekiz

Portekiz’de yetkililer ülkedeki sahillerin ve otellerin haziran ayı ortasından itibaren turist ağırlamaya başlayabileceğini duyurdu. 

Norveç

Schengen ülkesi olan Norveç'e; AB ülkelerinden, İzlanda’dan ve Liechtenstein’dan seyahatler çarşamba gününden itibaren başlayacak olsa da uygulama sadece iş için ülkeye gelenleri veya Norveç’te yaşayan bir yakını olanları kapsıyor.

Polonya

Polonya katı sınır kurallarının 12 Haziran’a kadar devam edeceğini duyurdu. Ancak diplomatlar, Polonya'da oturma izni olan yabancılar ve taşımacılık sektöründe şoför olarak çalışanlar, belirlenen kontrol noktaları üzerinden ülkeye çarşamba günü itibariyle geçiş yapabilecekler. 

İzlanda

Norveç gibi AB’ye dahil olmayan ancak bir Schengen ülkesi olan İzlanda’da hükümet 15 Haziran’dan itibaren yabancı turistler için ülkeye giriş kurallarını esneteceğini duyurdu. Ancak yeni gelecek kişiler ya hızlı koronavirüs testi yaptırmak ya da 14 günlük kişisel karantinaya girmek zorunda. 

Hırvatistan

Hırvatistan Sağlık Bakanı Gari Cappelli ülkenin devlet kanalı HRT’ye yaptığı açıklamada komşuları Slovenya’dan gelecek olan turistlerin ülkeye girişine önümüzdeki günlerden itibaren izin verileceğini duyurdu. Sebebini ise “iki ülkedeki durumun benzerlik göstermesine” bağladı. Bunu yanı sıra Hırvatistan’da adaları ziyaret edecek Alman turistlerin de ülkeye girişine en geç 15 Haziran’dan itibaren izin verileceğini söyledi. 

Yunanistan

Yunanistan erken ve katı uyguladığı karantina uygulaması sebebiyle Avrupa’da vakaların ve ölü sayısının en az olduğu ülkelerden birisi. Hatta karantina süresince yer yer vatandaşların market alışverişi yapmasına dahi izin verilmediği durumlar oldu. Bu sebeple ülke komşularına göre krizi daha sağlıklı atlatmış gibi gözüküyor. Ancak hükümet bu durumun devamını sağlamak amacıyla sınırları açma konusunda temkinli davranıyor. Yunanistan şu anda ülkenin kuzeyindeki altı noktayı önümüzdeki haftalarda turizme açmayı değerlendiriyor.

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