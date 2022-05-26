Samanyolu Haber /Politika / Hangi bürokrat onurlu, hangisi 'sarı'? /26 Mayıs 2022 09:43

Hangi bürokrat onurlu, hangisi 'sarı'?

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Kılıçdaroğlu’nun konuşmalarındaki “Sarı bürokrat” ve “onurlu bürokrat” ayrımını anlattı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son bir yıldır yaptığı açıklamalarla “Devlet Saray’ın değildir” mesajı verdi. Bunun son örneği önceki akşam sosyal medyada paylaştığı videolu mesaj oldu.

BÜROKRASİ ÇIKIŞI

Kılıçdaroğlu, 16 Ekim 2021’de yaptığı açıklamada, bürokratlara seslenerek “İktidarın değişmesine az kaldı. İktidar değiştiğinde soruşturmalar başlayacak. Siz Erdoğan ailesinin değil, bu devletin şerefli memurlarısınız. Kanundışı her ne yaptırılıyorsa durun” dedi. Kılıçdaroğlu daha sonra Merkez Bankası, TÜİK, Et ve Süt Kurumu gibi devlet kurumlarını ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ortadan kalkan “devlet” ve “hükümet” ayrımını yeniden gündeme taşıdı.

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“BİZ ONLARA SARI BÜROKRATLAR DİYORUZ”

Kılıçdaroğlu, son olarak önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “kaçış planını” anlattığı videosunda da bürokratlara çağrıda bulundu. “Amacım komaya sokulan devleti uyandırmak” diyen Kılıçdaroğlu, konuşmasında “sarı bürokrat” ve “onurlu bürokrat” ayrımı yaptı.

“SARI BÜROKRAT ONURLU BÜROKRAT AYRIMI”

Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal’ın haberine göre; CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Kılıçdaroğlu’nun konuşmalarındaki bu “devlet” vurgusunu Cumhuriyet’e değerlendirdi. “Sarı bürokrat” ve “onurlu bürokrat” ayrımına ilişkin konuşan Altay, “Biz onların her dediğini sorgusuz sualsiz yapan, kanunsuz her emri uygulayan bürokratlara sarı bürokrat diyoruz. Onurlu bürokratlar bu konuda daha dikkatli ve cesur davranabilenler. Böyle bürokratlar da var. Zaten onların da görevleri değişiyor” ifadelerini kullandı. CHP’nin devlete verdiği öneme vurgu yapan Altay, şöyle dedi:

“DEVLETİ İDARE EDEN KADRO DEVLETİ ÇÜRÜTÜYOR”

“Biz devlete asla ‘kötü’ demeyiz. Devleti karalamayız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin en ufak bir zarar görmesi en çok CHP’yi incitir. Şu anda devleti idare eden kadro maalesef devleti çürütüyor. Kirli bir yönetim olduğunu ısrarla söylüyoruz. Bürokratların devletin çürütülmesine alet olmamasını tavsiye ediyoruz” diye konuştu.

“PANİK BAŞLADI”

Altay, ayrıca AKP’li isimlerin Kılıçdaroğlu’nun önceki gece yaptığı açıklama sonrası iktidara yakın kanallara çıkarak kendilerini savunmalarını da değerlendirdi. “Koro halinde cevap vermeye başladılar. Bu onların içine düştüğü paniğin ve Kemal Bey’in haklılığının göstergesidir” değerlendirmesini yaptı.
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