Hangi bürokrat onurlu, hangisi 'sarı'?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son bir yıldır yaptığı açıklamalarla “Devlet Saray’ın değildir” mesajı verdi. Bunun son örneği önceki akşam sosyal medyada paylaştığı videolu mesaj oldu.Kılıçdaroğlu, 16 Ekim 2021’de yaptığı açıklamada, bürokratlara seslenerek “İktidarın değişmesine az kaldı. İktidar değiştiğinde soruşturmalar başlayacak. Siz Erdoğan ailesinin değil, bu devletin şerefli memurlarısınız. Kanundışı her ne yaptırılıyorsa durun” dedi. Kılıçdaroğlu daha sonra Merkez Bankası, TÜİK, Et ve Süt Kurumu gibi devlet kurumlarını ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ortadan kalkan “devlet” ve “hükümet” ayrımını yeniden gündeme taşıdı.Kılıçdaroğlu: Erdoğan ve ailesi ABD'de paravan vakıf kurdu; TÜRGEV ve Ensar 1 milyar lira taşıdıKılıçdaroğlu: Erdoğan ve ailesi ABD'de paravan vakıf kurdu; TÜRGEV ve Ensar 1 milyar lira taşıdıKılıçdaroğlu, son olarak önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “kaçış planını” anlattığı videosunda da bürokratlara çağrıda bulundu. “Amacım komaya sokulan devleti uyandırmak” diyen Kılıçdaroğlu, konuşmasında “sarı bürokrat” ve “onurlu bürokrat” ayrımı yaptı.Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal’ın haberine göre; CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Kılıçdaroğlu’nun konuşmalarındaki bu “devlet” vurgusunu Cumhuriyet’e değerlendirdi. “Sarı bürokrat” ve “onurlu bürokrat” ayrımına ilişkin konuşan Altay, “Biz onların her dediğini sorgusuz sualsiz yapan, kanunsuz her emri uygulayan bürokratlara sarı bürokrat diyoruz. Onurlu bürokratlar bu konuda daha dikkatli ve cesur davranabilenler. Böyle bürokratlar da var. Zaten onların da görevleri değişiyor” ifadelerini kullandı. CHP’nin devlete verdiği öneme vurgu yapan Altay, şöyle dedi:“Biz devlete asla ‘kötü’ demeyiz. Devleti karalamayız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin en ufak bir zarar görmesi en çok CHP’yi incitir. Şu anda devleti idare eden kadro maalesef devleti çürütüyor. Kirli bir yönetim olduğunu ısrarla söylüyoruz. Bürokratların devletin çürütülmesine alet olmamasını tavsiye ediyoruz” diye konuştu.Altay, ayrıca AKP’li isimlerin Kılıçdaroğlu’nun önceki gece yaptığı açıklama sonrası iktidara yakın kanallara çıkarak kendilerini savunmalarını da değerlendirdi. “Koro halinde cevap vermeye başladılar. Bu onların içine düştüğü paniğin ve Kemal Bey’in haklılığının göstergesidir” değerlendirmesini yaptı.