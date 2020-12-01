Samanyolu Haber /Gündem / Hangi Cumhurbaşkanı adayı ne kadar oy alır? /01 Aralık 2020 09:26

Hangi Cumhurbaşkanı adayı ne kadar oy alır?

Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, kasım ayında yaptığı kamuoyu araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Özkiraz, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Tayyip Erdoğan’ın rakibi olması muhtemel isimlerin oy oranlarını paylaştı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu aday olursa kazanır diyenlerin oranı yüzde 44.3, kaybeder diyenlerin oranı ise yüzde 40.3 çıktı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kazanacağını düşünenlerin oranı yüzde 43; kaybedeceğini düşünenlerin oranı ise yüzde 46.5 olarak belirlendi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in adaylığı için yüzde 42.1 “Kazanır”, yüzde 45.6 “Kaybeder” yanıtı verildi.

AKP'den ayrılıp DEVA Partisi'ni kuran Ali Babacan'ın adaylığıyla ilgili ise ankete katılanlar, yüzde 39.9 “Kazanır”, yüzde 48.9 “Kaybeder” dedi.

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu için ise kazanır diyenlerin oranı yüzde 36,5 iken, kaybeder diyenlerin oranı 51,3. Kararsızların oranı da yüzde 12,2.

Ana muhalefet partisi CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için de kazanır diyenlerin oranı yüzde 40,1; kaybeder diyenlerin oranı yüzde 44,9; kararsızların oranı ise yüzde 15.
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