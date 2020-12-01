Hangi Cumhurbaşkanı adayı ne kadar oy alır?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu aday olursa kazanır diyenlerin oranı yüzde 44.3, kaybeder diyenlerin oranı ise yüzde 40.3 çıktı.







Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kazanacağını düşünenlerin oranı yüzde 43; kaybedeceğini düşünenlerin oranı ise yüzde 46.5 olarak belirlendi.





İYİ Parti lideri Meral Akşener'in adaylığı için yüzde 42.1 “Kazanır”, yüzde 45.6 “Kaybeder” yanıtı verildi.





AKP'den ayrılıp DEVA Partisi'ni kuran Ali Babacan'ın adaylığıyla ilgili ise ankete katılanlar, yüzde 39.9 “Kazanır”, yüzde 48.9 “Kaybeder” dedi.





Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu için ise kazanır diyenlerin oranı yüzde 36,5 iken, kaybeder diyenlerin oranı 51,3. Kararsızların oranı da yüzde 12,2.



