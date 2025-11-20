Hangi futbolcular ve kulüp başkanları listede? Futbolda bahis ve şike operasyonları genişliyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Çağlayan Adliyesi’nde adliye muhabirleriyle toplantı düzenledi. Gürlek, futbolda bahis iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında değerlendirmede bulundu.





Bugüne kadar 6 hakem, 1 kulüp başkanı, 1 de gazetecinin gözaltına alındığı soruşturmaya son olarak futbolcular da dahil edildi.





Bu kapsamda incelemelerin teknik direktörleri ve kulüpleri de kapsayacak şekilde genişlemesi bekleniyor.





NTV'de yer alan habere göre Başsavcı Akın Gürlek'in açıklamaları şöyle:





"TFF ve bizim yürüttüğümüz soruşturma başka. Biz doğrudan doğruya orayla bağlı değiliz. PFDK tarafından men edilen futbolcularla ilgili soruşturma açılacak diye bir durum söz konusu değil. Adli soruşturmayı gerektirmiyor. Bize ihbarda bulunuyorlar. Biz gereğini yapıyoruz. Bu konuda bilgi kirliliği var. Bir bilgi havuzumuz var. Birincisi federasyon başkanlığı hakemle ilgili ceza veriyor o bize ihbarda bulunuyor.





YENİ OPERASYON YOLDA MI?

Bizim bunun haricinde CİMER ve ihbar şikayet hattı var bu şekilde çok fazla şikayet var. Tanık beyanları var. Bizim resen dinlediğimiz tanık beyanları var. Mutlaka MASAK raporu alıyoruz. UEFA ile İNTERPOL ile anlaşmamız var. Onlar bize liste gönderecekler. İlerleyen günlerde bir operasyon daha yapabiliriz. Futbolun temizlenmesini istiyoruz.





'KULÜP BAŞKANLARINI DA GÖRECEKSİNİZ'

Biz soruşturmanın sonuna kadar gideceğiz. Sadece hakemler değil kulüp başkanlarını da operasyonlarda göreceksiniz. MASAK raporları önemli. Yurtdışında çalıştığımız kurumlar belgelerini gönderecek bekliyoruz. Burada olumsuz algı oluşmasın. lekelenmeme hakkını önemsiyoruz.





Bir spor yorumcusu eşi üzerinden oynuyor bahis. Bunlarla ilgili isimleri veremeyiz ama tespitimiz var. Başkanlar ve hakemler arasında, teknik direktörlerle yorumcular arasında da bağlantı olabilir. Her şeyi araştırıyoruz."