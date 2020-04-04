İşte harita: Hangi ilde, kaç vak'a var?

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan haritada Türkiye'de illere göre vak'a sayısı ve can kaybı sayıları yer aldı. Buna göre en çok vak'a görülen iller sırasıyla İstanbul, İzmir, Ankara, Konya ve Kocaeli oldu.





Vak'aların yüzde 60'ı İstanbul'da görüldü.





TÜRKİYE'DE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ? VAK'A SAYISI KAÇ?







Türkiye'de 3 Nisan 2020 tarihi itibarıyla toplam vak'a sayısı 20 bin 921'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle 425 kişi hayatını kaybetti.





Toplum yoğun bakım hasta sayısı 1.251, toplam entube hasta sayısı 867 olarak açıklanırken, 484 hastanın iyileştiği bildirildi.





TÜRKİYE'DE HANGİ İLDE, KAÇ CAN KAYBI VAR?



ADANA: 241



ADIYAMAN: 32



AĞRI: 31



AKSARAY: 5



AMASYA: 38



ANKARA: 860



AFYONKARAHİSAR: 18



ANTALYA: 102



ARDAHAN: 5



ARTVİN: 20



AYDIN: 20



BALIKESİR: 106

BARTIN: 9



BATMAN: 9



BAYBURT: 23



BİLECİK: 16



BİNGÖL: 10



BİTLİS: 22

BOLU: 19



BURDUR: 3



BURSA: 259



ÇANAKKALE: 30

ÇANKIRI: 25



ÇORUM: 35

DENİZLİ: 86



DİYARBAKIR: 46

DÜZCE: 32



EDİRNE: 91

ELAZIĞ: 12



ERZİNCAN: 15

ERZURUM: 79



ESKİŞEHİR: 118

GAZİANTEP: 49



GİRESUN: 73



GÜMÜŞHANE: 12



HAKKARİ: 2



HATAY: 32



IĞDIR: 26

ISPARTA: 289



İZMİR: 1.105



İSTANBUL: 12.231



KAHRAMANMARAŞ: 28

KARABÜK: 20



KARAMAN: 14

KARS: 18



KASTAMONU: 26

KAYSERİ: 130



KIRIKKALE: 23

KIRKLARELİ: 49



KIRŞEHİR: 7

KİLİS: 17



KÜTAHYA: 5

KONYA: 601



KOCAELİ: 500

MALATYA: 66



MANİSA: 100



MARDİN: 51



MERSİN: 17



MUĞLA: 46



MUŞ: 14



NEVŞEHİR: 27



NİĞDE: 12

ORDU: 88



OSMANİYE: 47

RİZE: 101



SAKARYA: 337



SAMSUN: 167



SİİRT: 44



SİNOP: 35



SİVAS: 80



ŞANLIURFA: 18



ŞIRNAK: 9



TEKİRDAĞ: 121



TOKAT: 90



TRABZON: 87



TUNCELİ: 6

UŞAK: 40



VAN: 24



YALOVA: 64

YOZGAT: 15

ZONGULDAK: 197





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