Samanyolu Haber /Gündem / İşte harita: Hangi ilde, kaç vak'a var? /04 Nisan 2020 19:25

İşte harita: Hangi ilde, kaç vak'a var?

Dünyada toplam Koronavirüs vak'a sayısı 1 milyon 118 bini aşarken, şu ana kadar 58 bin 937 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı illere göre vak'a sayısını gösteren Türkiye haritasını paylaştı.

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Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan haritada Türkiye'de illere göre vak'a sayısı ve can kaybı sayıları yer aldı. Buna göre en çok vak'a görülen iller sırasıyla İstanbul, İzmir, Ankara, Konya ve Kocaeli oldu. 

Vak'aların yüzde 60'ı İstanbul'da görüldü.  

TÜRKİYE'DE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ? VAK'A SAYISI KAÇ?

Türkiye'de 3 Nisan 2020 tarihi itibarıyla toplam vak'a sayısı 20 bin 921'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle 425 kişi hayatını kaybetti. 

Toplum yoğun bakım hasta sayısı 1.251, toplam entube hasta sayısı 867 olarak açıklanırken, 484 hastanın iyileştiği bildirildi.

TÜRKİYE'DE HANGİ İLDE, KAÇ CAN KAYBI VAR?
ADANA: 241
ADIYAMAN: 32
AĞRI: 31
AKSARAY: 5
AMASYA: 38
ANKARA: 860
AFYONKARAHİSAR: 18
ANTALYA: 102
ARDAHAN: 5
ARTVİN: 20
AYDIN: 20
BALIKESİR: 106
BARTIN: 9
BATMAN: 9
BAYBURT: 23
BİLECİK: 16
BİNGÖL: 10
BİTLİS: 22
BOLU: 19
BURDUR: 3
BURSA: 259
ÇANAKKALE: 30
ÇANKIRI: 25
ÇORUM: 35
DENİZLİ: 86
DİYARBAKIR: 46
DÜZCE: 32
EDİRNE: 91
ELAZIĞ: 12
ERZİNCAN: 15
ERZURUM: 79
ESKİŞEHİR: 118
GAZİANTEP: 49
GİRESUN: 73
GÜMÜŞHANE: 12
HAKKARİ: 2
HATAY: 32
IĞDIR: 26
ISPARTA: 289
İZMİR: 1.105
İSTANBUL: 12.231
KAHRAMANMARAŞ: 28
KARABÜK: 20
KARAMAN: 14
KARS: 18
KASTAMONU: 26
KAYSERİ: 130
KIRIKKALE: 23
KIRKLARELİ: 49
KIRŞEHİR: 7
KİLİS: 17
KÜTAHYA: 5
KONYA: 601
KOCAELİ: 500
MALATYA: 66
MANİSA: 100
MARDİN: 51
MERSİN: 17
MUĞLA: 46
MUŞ: 14
NEVŞEHİR: 27
NİĞDE: 12
ORDU: 88
OSMANİYE: 47
RİZE: 101
SAKARYA: 337
SAMSUN: 167
SİİRT: 44
SİNOP: 35
SİVAS: 80
ŞANLIURFA: 18
ŞIRNAK: 9
TEKİRDAĞ: 121
TOKAT: 90
TRABZON: 87
TUNCELİ: 6
UŞAK: 40
VAN: 24
YALOVA: 64
YOZGAT: 15
ZONGULDAK: 197

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