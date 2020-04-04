Hangi illerde araç giriş çıkışları yasaklandı?

Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında açıklamalarda bulunan Erdoğan, 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde araç giriş-çıkışlarının yasaklandığını açıkladı.





30 BÜYÜKŞEHİR VE ZONGULDAK ARAÇ GİRİŞ, ÇIKIŞINA KAPATILDI

Erdoğan, Bu gece yarısı itibarıyla yeni attığımız adımlara yenilerini ekliyoruz. Bu gece itibarıyla ülkemizin 30 büyükşehiri ve Zonguldak ilimizi de araç giriş çıkışına kapatıyoruz. Bu şehirlerimize gıda temizlik gibi zorunlu ihtiyaç, lojistik araçlar dışında giriş çıkış yapılamayacaktır'' dedi.





TÜRKİYE'DEKİ 30 BÜYÜKŞEHİR





Adana – Adana Büyükşehir Belediyesi





Ankara – Ankara Büyükşehir Belediyesi





Antalya – Antalya Büyükşehir Belediyesi





Aydın – Aydın Büyükşehir Belediyesi





Balıkesir – Balıkesir Büyükşehir Belediyesi





Bursa – Bursa Büyükşehir Belediyesi





Denizli – Denizli Büyükşehir Belediyesi





Diyarbakır – Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi





Erzurum – Erzurum Büyükşehir Belediyesi





Eskişehir – Eskişehir Büyükşehir Belediyesi





Gaziantep – Gaziantep Büyükşehir Belediyesi





Hatay – Hatay Büyükşehir Belediyesi





İstanbul – İstanbul Büyükşehir Belediyesi





İzmir – İzmir Büyükşehir Belediyesi





Kahramanmaraş – Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi





Kayseri – Kayseri Büyükşehir Belediyesi





Kocaeli – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi





Konya – Konya Büyükşehir Belediyesi





Malatya – Malatya Büyükşehir Belediyesi





Manisa – Manisa Büyükşehir Belediyesi





Mardin – Mardin Büyükşehir Belediyesi





Mersin – Mersin Büyükşehir Belediyesi





Muğla – Muğla Büyükşehir Belediyesi





Ordu – Ordu Büyükşehir Belediyesi





Sakarya – Sakarya Büyükşehir Belediyesi





Samsun – Samsun Büyükşehir Belediyesi





Şanlıurfa – Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi





Tekirdağ – Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi





Trabzon – Trabzon Büyükşehir Belediyesi





Van – Van Büyükşehir Belediyesi