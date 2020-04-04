Samanyolu Haber /Gündem / Hangi illerde araç giriş çıkışları yasaklandı? /04 Nisan 2020 07:58

Hangi illerde araç giriş çıkışları yasaklandı?

Bilim Kurulu toplantısı sonrası yeni koronavirüs tedbirlerini açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Büyükşehir ve Zonguldak ilinde araç giriş-çıkışlarının yasaklandığı bildirildi. Peki hangi illerde araç giriş çıkışları yasaklandı?

SHABER3.COM

Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında açıklamalarda bulunan Erdoğan, 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde araç giriş-çıkışlarının yasaklandığını açıkladı.

30 BÜYÜKŞEHİR VE ZONGULDAK ARAÇ GİRİŞ, ÇIKIŞINA KAPATILDI
Erdoğan, Bu gece yarısı itibarıyla yeni attığımız adımlara yenilerini ekliyoruz. Bu gece itibarıyla ülkemizin 30 büyükşehiri ve Zonguldak ilimizi de araç giriş çıkışına kapatıyoruz. Bu şehirlerimize gıda temizlik gibi zorunlu ihtiyaç, lojistik araçlar dışında giriş çıkış yapılamayacaktır'' dedi.

TÜRKİYE'DEKİ 30 BÜYÜKŞEHİR

Adana – Adana Büyükşehir Belediyesi

Ankara – Ankara Büyükşehir Belediyesi

Antalya – Antalya Büyükşehir Belediyesi

Aydın – Aydın Büyükşehir Belediyesi

Balıkesir – Balıkesir Büyükşehir Belediyesi

Bursa – Bursa Büyükşehir Belediyesi

Denizli – Denizli Büyükşehir Belediyesi

Diyarbakır – Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi

Erzurum – Erzurum Büyükşehir Belediyesi

Eskişehir – Eskişehir Büyükşehir Belediyesi

Gaziantep – Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Hatay – Hatay Büyükşehir Belediyesi

İstanbul – İstanbul Büyükşehir Belediyesi

İzmir – İzmir Büyükşehir Belediyesi

Kahramanmaraş – Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi

Kayseri – Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Kocaeli – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

Konya – Konya Büyükşehir Belediyesi

Malatya – Malatya Büyükşehir Belediyesi

Manisa – Manisa Büyükşehir Belediyesi

Mardin – Mardin Büyükşehir Belediyesi

Mersin – Mersin Büyükşehir Belediyesi

Muğla – Muğla Büyükşehir Belediyesi

Ordu – Ordu Büyükşehir Belediyesi

Sakarya – Sakarya Büyükşehir Belediyesi

Samsun – Samsun Büyükşehir Belediyesi

Şanlıurfa – Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi

Tekirdağ – Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi

Trabzon – Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Van – Van Büyükşehir Belediyesi
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hangi illerde araç giriş çıkışları yasaklandı? Sonraki Haber >>

Beni atsan ne olur atmasan ne olur!

Beni atsan ne olur atmasan ne olur!

Eline sapan dahi almamış insanlar niye tahliye edilmiyor?

Eline sapan dahi almamış insanlar niye tahliye edilmiyor?

Kılıçdaroğlu'ndan infaz yasası eleştirisi: Yolsuzluk yapan çıkacak, yazı yazan içerde yatacak

Kılıçdaroğlu'ndan infaz yasası eleştirisi: Yolsuzluk yapan çıkacak, yazı yazan içerde yatacak

Sanat, siyaset ve edebiyat dünyasından infazda eşitlik çağrısı

Sanat, siyaset ve edebiyat dünyasından infazda eşitlik çağrısı

“Türkiye’deki siyasi mahkûmları serbest bırakın!”

“Türkiye’deki siyasi mahkûmları serbest bırakın!”

Sinirler gerildi, ünlü profesör yayını terk etti

Sinirler gerildi, ünlü profesör yayını terk etti

İstanbul'daki korona Gasilhanesi

İstanbul'daki korona Gasilhanesi

Sanatçılar, yazarlar ve siyasetçilerden ortak çağrı

Sanatçılar, yazarlar ve siyasetçilerden ortak çağrı

Vali Hanım sokağa indi!

Vali Hanım sokağa indi!

Erdoğan'a 'Reis' diyen rektör!

Erdoğan'a 'Reis' diyen rektör!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
08:34:17