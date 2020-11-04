Hangi kritik eyaletler el değiştirdi?

Trump, Ohio ve Florida eyaletlerini kazanırken, Biden ise anketlerde tahmin edildiği gibi Arizona ve Minnesota'yı kazandığını açıkladı.







Euronews'te yer alan habere göre 2016 yılında yapılan seçimlerde Demokrat aday Hillary Clinton toplamda daha fazla oy alsa da Donald Trump salıncak eyalet olarak tabir edilen kritik bölgelerde daha fazla delege kazanarak seçimin galibi olmuştu.







Michigan, Pennsylvania, Wisconsin, Kuzey Carolina ve Georgia'da Cumhuriyetçi aday Trump seçimleri önde götürüyor ancak oy sayımı devam ediyor.





2016 seçimlerinde bu eyaletleri kim kazanmıştı?





Arizona Demokratların eline geçti





Demokratların zafer ilan ettiği Arizona eyaletinde 2016 yılında Trump yüzde 48 oyla 11 delege kazanmıştı. Biden'in şu ana kadar kazandığı diğer salıncak eyalet Minnesota, son seçimlerde de Demokratların hanesine yazılmıştı.





ABD 2016 Başkanlık Seçimleri sonuçları. Kırmızı eyaletler Cumhuriyetçi, mavi eyaletler Demokrat - Grafik (Euronews)



Trump, 2016'da tüm delegeleri kazandığı Ohio ve Florida eyaletlerinde bu seçimde de elinde tuttu.





Seçimlerde kritik önem taşıyan Michigan, Pennsylvania, Wisconsin, Kuzey Carolina ve Georgia eyaletlerinde 2016'da Donald Trump kazanmıştı.





