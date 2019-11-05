Hangi Kürt siyasetçilerle görüşüyorlar?

Eski başbakan Ahmet Davutoğlu*nun kasım ayında, eski başbakan yardımcılarından Ali Babacan’ın da aralık sonunda partilerinin tabelalarını asmaları bekleniyor.







Davutoğlu ve Babacan ile ekiplerinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde Kürt seçmende karşılığı olan, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) ya da Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) uzaklaşmış siyasetçi ve akademisyenlerle temas halinde.





BABACAN 22 BAŞLIĞI ANKARA'DA MÜZAKERE EDECEK





Davutoğlu ve ekibinin Kürt siyasetçilerle görüşmeleri açık davet şeklinde yapılırken, Babacan ve ekibi görüşmelerini daha çok görüş alışverişi biçiminde yürütüyor.





Ali Babacan’ın kuracağı yeni partinin tüzük ve programı için belirlediği 22 başlığı görüşmek üzere bölgedeki siyasetçi ve uzmanları davet ettiği, buluşmanın bu ay gerçekleşeceği belirtildi.





LİSTEDEKİ İSİMLERLE HEM DAVUTOĞLU HEM DE KURMAYLARI GÖRÜŞÜYOR





Ahmet Davutoğlu hareketinde Doğu ve Güneydoğu’daki Kürt siyasetçilerle görüşmeler hem Davutoğlu hem de kurmayları tarafından yürütülüyor.







Diyarbakır, Ağrı, Adıyaman, Batman, Muş ve Şırnak’ta daha önce AK Parti il başkanlığı yapmış siyasetçilerin Davutoğlu ile birlikte hareket ettiği ve partide yer alacakları öğrenildi.





AKP'den istifa eden eski Diyarbakır milletvekillerinden Cuma İçten de Davutoğlu’nun kuracağı partide yer alacak. Davutoğlu ve ekibinin görüşmelerini “davet şeklinde” yürüttükleri ve yeni partiye davet ettikleri öğrenildi.





Eski HDP milletvekili Altan Tan, Babacan-Davutoğlu arasında henüz bir karar vermiş değil.





ALTAN TAN İKİ EKİPLE DE GÖRÜŞTÜ







3 dönem HDP listelerinden Diyarbakır milletvekili seçilen, son seçimde Saadet Partisi'nden İstanbul adayı olan Altan Tan’ın davet üzerine Davutoğlu ile görüştüğü belirtiliyor.





Tarafsız Haber Ajansı'nın iddiasına göre görüşmede Tan’a yeni parti için davet yapıldı.





Ancak Tan yeni kurulacak partinin Kürt ve dış politikası başta olmak üzere bazı konuların netliğe kavuşması için davete “nezaketen şimdilik evet demediği” cevabını verdi.





Şimdiye kadar Babacan ile bir irtibat kurmadığı öğrenilen Tan’ın, Babacan’ın kurmaylarından Nihat Ergün ile de görüştüğü ve oradaki görüşmenin partiye davet şeklinden ziyade bir görüş alışverişi şeklinde geçtiği iddia edildi.





Mehmet Emin Ekmen'in Babacan'ın kuracağı partinin Batman teşkilatının kuruculuğunu üstleneceği iddia ediliyor.





MEHMET EMİN EKMEN, ALİ BABACAN EKİBİYLE HAREKET EDİYOR







Eski AKP Batman Milletvekili Mehmet Emin Ekmen ise Babacan’ın kuracağını açıkladığı parti ile hareket ediyor.





Batman’da yıllardan bu yana siyaset yapan Ekmen ailesinden gelen Mehmet Emin Ekmen, çözüm süreci döneminde de “akil insanlar” heyetinde yer almıştı.





Babacan ve ekibinin, bölgede toplumda karşılığı olan ve “geçmişi temiz” eski ve yeni siyasetçilerle görüşmelerini sürdüğü ifade ediliyor.





AKP'NİN KÜSTÜRDÜĞÜ SİYASETÇİLERİ YAKIN MARKAJA ALDI





Davutoğlu ve Babacan, AKP'de siyasete devam eden ancak partinin bazı politikalarını eleştiren isimlerle de görüşmelerini sürdürüyor.





AKP'nin kurulduğu dönemdeki değerlerinden uzaklaştığını düşünen, buna rağmen bir değişim-dönüşüm beklentisi ile partiden ayrılmayan çok sayıda ismin, yeni partilere hemen geçmek yerine bir süre beklemeyi tercih ettiği belirtiliyor.





AKP kurmaylarının da söz konusu isimleri yakın markajda tuttuğu ifade ediliyor.