Samanyolu Haber /Gündem / Hangi milletvekilleri Davutoğlu'nu aradı? /19 Aralık 2019 10:31

Hangi milletvekilleri Davutoğlu'nu aradı?

Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu'nu 16 milletvekilinin telefonla arayıp tebrik ettiği iddiası, AKP'yi sarstı. İddianın ortaya çıkmasının ardından, Davutoğlu'nu tebrik ettiği belirtilen milletvekillerinden sessizliğini koruyan 7 isme parti yönetiminden sert uyarı geldi.

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Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu'nun gündeme getirdiği, Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'ni kurmasının ardından 16 AKP Milletvekilinin kendisini arayarak tebrik ettiği iddiası AKP'yi karıştırdı. 

Uğuroğlu'nun köşesinde verdiği bilginin ardından, söz konusu milletvekillerinin AKP'nin Konya, Karaman ve Mersin milletvekilleri olduğu iddia edilmişti.

AKP'nin söz konusu üç ilde toplamda 16 milletvekiline sahip olması dikkat çekerken, listede ismi geçen 9 milletvekili Davutoğlu'nu tebrik ettikleri iddiasını yalanladı.

AKP Konya Milletvekilleri; Leyla Şahin Usta, Hacı Ahmet Özdemir, Halil Etyemez, Gülay Samancı, Selman Özboyacı, Mersin Milletvekilleri; Hacı Özkan, Zeynep Gül Yılmaz, Ali Cumhur Taşkın ile Karaman Milletvekili Recep Şeker yaptıkları açıklamalarla Ahmet Davutoğlu'nu aradıkları iddiasını reddederken, diğer 7 milletvekilinin konu ile ilgili sessizliğini koruması dikkat çekti.

AÇIKLAMA İSTENDİ!

AKP yönetimi, Gelecek Partisi'ni kurduğu için Ahmet Davutoğlu'nu tebrik ettiği iddiası ile ilgili sessiz kalan 7 milletvekilinden açıklama istedi. Yedi milletvekiline sessizliğin sebebinin sorulduğu ve "Eğer onlardan değilseniz, neden açıklama yapmıyorsunuz" denildiğini öğrenildi.Henüz açıklama yapmayan vekillerin listesi ise şöyle;

AKP Karaman MilletvekiliSelman Oğuzhan Eser
Konya Milletvekilleri : Ahmet Sorgun, Tahir Akyürek ,Orhan Erdem , Ziya Altunyıldız , Abdullah Ağralı , AKP Mersin Milletvekili Lütfi Elvan 

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