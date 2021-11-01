Samanyolu Haber /Gündem / Hangi parti seçmeni daha çok nereden alışveriş yapıyor? /01 Kasım 2021 21:37

Hangi parti seçmeni daha çok nereden alışveriş yapıyor?

Son günlerde market fiyatları üzerinden başlayan tartışma sürerken, seçmenlerin alışveriş tercihleriyle ilgili yapılan bir araştırmanın sonuçları da paylaşıldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasından alışveriş yapmış. Market çıkışında açıklama yapan Erdoğan, "Tarım Kredi Kooperatiflerimizin gördüğünüz gibi buradaki market gerçekten çeşitli ürünler noktasında, kalite noktasında, fiyatlar noktasında gayet uygun" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'ın açıklamlarının ardından market fiyatları ülke gündeminde önemli bir yer kaplamaya başlamıştı. Son olarak Rekabet Kurulu, zincir marketlere yönelik fahiş fiyat soruşturması açmıştı. Soruşturma sonucu, 5 büyük market ve 1 tedarikçiye idari para cezası verilmesine karar verilmişti.

Marketlerin gündemde büyük yer kaplaması ile bir anket şirketi 'Hangi parti seçmeni hangi marketten alışveriş yapıyor?' anketi yaptı

Halkın yüzde 41.7'si BİM, A101 gibi marketlerinden alışveriş yaptığını açıklarken, bakkal ve manavdan alışveriş yapanların oranı yüzde 26.8, diğer marketlerden alışveriş yapanların oranı ise yüzde 12.9 oldu. Yapılan ankette soruya "En uygun yerden" diye cevap verenlerin oranı yüzde 2.8 olurken, pazardan alışveriş yaptığını açıklayanların oranı ise yüzde 2.7 oldu.

Seçmenlere göre ayrıma bakıldığında ise AKP seçmeninin yüzde 51.5'i, Saadet Partisi seçmeninin yüzde 52.6'sı CHP seçmeninin yüzde 31.4'ü, İYİ Parti seçmeninin yüzde 42.4'ü BİM ve A101'i tercih ettiğini açıkladı.

Bakkal manav gibi mahalle esnafını tercih ettiğini açıklayan AKP seçmeni oranı yüzde 18.8 olurken, CHP seçmeninin yüzde 31.7'si esnafı tercih ettiğini açıkladı. 

Araştırmaya göre bakkaldan alışveriş yapmayı en çok tercih eden parti seçmeni, yüzde 44.1 ile HDP'nin oldu.

"Pazardan alışveriş yapıyorum" diyenlerde ise yüzde 5.2 oran ile CHP seçmeni zirvede yer aldı.
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