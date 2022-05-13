Hangi partinin kaç üyesi var?

Yaklaşan seçim süreci öncesinde siyasi partilerin üye sayılarındaki değişimler de merakla takip ediliyor.





Bazı partiler üye sayılarını artırırken, üye kaybeden partiler de dikakt çekiyor.





internet sitesi üzerinden de ulaşılabilen ve belli aralıklarla yenilenen siyasi partilerin üye sayılarının yer aldığı listelerin güncellendiği belirtildi.

Yargıtay'ınve belli aralıklarla yenilenen siyasi partilerin üye sayılarının yer aldığı listelerin güncellendiği belirtildi.





Evrensel'de yer alan habere göre Yargıtay’ın 12 Mayıs itibariyle açıkladığı verilerine göre 7 Nisan’dan bu yana 35 günlük süreçte AKP’nin üye sayısında 40 binin üzerinde azalma meydana geldi. Yargıtay’ın 12 Mayıs itibariyle açıkladığı verilerine göre 7 Nisan’dan bu yana 35 günlük süreçte AKP’nin üye sayısında 40 binin üzerinde azalma meydana geldi.

AKP’DE ÜYE AZALIŞI DEVAM EDİYOR





CHP VE İYİ PARTİDE ÜYE ARTIŞI SÜRDÜ





HDP’NİN ÜYE SAYISI ARTTI





DEVA EN ÇOK ÜYE ARTIŞI SAĞLAYAN PARTİ OLDU





Babacan’ın liderliğindeki DEVA Partisi 141 bin 903 olan üye sayısını 11 bin 693 artırarak toplam 153 bin 596 üyeye ulaştı. DEVA Partisi son açıklanan verilere göre bu dönemde en çok üye kazanan siyasi parti oldu. Davutoğlu’nun lideri olduğu Gelecek Partisi ise 55 bin 614 olan üye sayısını bin 690 artırarak toplam 57 bin 304 üyeye ulaştı.















44 bin 85 üye kaybeden AKP’nin toplam üye sayısı 11 milyon 40 bin 139’a geriledi.Ana muhalefet partisi 1 milyon 330 bin 611 olan üye sayısını 8 bin 539 artırarak toplam 1 milyon 339 bin 150’ye yükseltti.Millet İttifakı ortağı İYİ Parti’de de üye artış eğilimi devam etti. Bir ay önce 557 bin 947 üyeye sahip olan parti 10 bin 971 artışla 568 bin 918 toplam üyeye sahip oldu.Kapatılması talep edilerek hakkında dava açılan HDP, son bir ayda üye sayısını arttıran siyasi partiler arasında yer aldı. Yargıtay’ın verilerine göre 43 bin 19 üyeye sahip olan parti, 199 yeni üye ile toplam 43 bin 218’e ulaştı.AKP’dem istifa eden eski başbakan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın kurdukları siyasi partilerin üye sayısındaki artış eğilimi bu ay açıklanan verilerde de sürdü.