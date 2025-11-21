Hangi sözü verdi? Sedat Peker Rojin Kabaiş cinayetinde delil getirene...

Rojin’in babasına ulaşması için avukatım Ersan Barkın’a ricada bulundum. Rojin kardeşimizin cinayetinin aydınlatılabilmesi için ailenin yanında olduğumuzu, elimden bir şeyler gelirse katkı sağlamak istediğimi söyledim. Sağolsunlar olur verdiler. Zaten ikinci adli tıp raporu çıktıktan sonra şüpheye yer bırakılmayacak şekilde Rojin kardeşimizin birden fazla insan tarafından tecavüze uğrayıp katledildiği anlaşıldı. Baba Nizamettin Bey en başından itibaren bu olayı bilenlerin üniversiteden ya da çalıştıkları işten atılma korkusuyla, başlarına bir şey gelir endişesiyle konuşamadıklarını söylüyordu.









‘VİCDAN ORTAK DEĞER’

Organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker, şüpheli şekilde yaşamını yitiren Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş cinayetinin aydınlatılması için bilgi, belge ya da delil getirecek kişiye 25 milyon TL’lik ödül vereceğini açıkladı. Peker, özellikle üniversite öğrencilerine seslenerek ‘korkmamalarını’, kendilerine ‘koruma sağlayacağını’ da söyledi.Sözcü’den Saygı Öztürk’e konuşan Sedat Peker, “Rojin kardeşimizin cinayetini aydınlatacak bilgi, belge ve delili kim sağlarsa kendisine 25 milyon lira tarafımdan hediye olarak verilecektir” dedi.Peker, ihbarda bulunacak kişiye ‘koruma’ sağlayacağını da belirterek, “Öğrencilerse üniversiteden atılmayı sorun etmesinler. Bu parayla dünyanın en iyi üniversitelerinde okuyabilirler. Çalıştıkları yerden (üniversite) atılacaklarını düşünüyorlarsa, bu parayla kendilerine yeni bir düzen rahatlıkla kurabilirler. Canlarına bir zeval geleceğini düşünüyorlarsa onlara şunu söylemek isterim: Türk polisi, jandarması onları mutlaka korur. Ancak bunun ötesinde bu ülkenin namuslu her ferdi gibi ben de bu bilgiyi verenleri korumak için sahip olduğum tüm imkanları seferber ederim” ifadelerini kullandı.“Ben kız evlat babasıyım. Olayı ilk duyduğumda çok üzüldüm. Sonra Özcan Bayram isimli Vanlı arkadaşımız X platformu üzerinden bana mesaj yazıp “Rojin cinayetiyle ilgili araştırma yapıp yazı yazdığımızdan dolayı sizin adınız kullanılarak tehdit ediliyoruz. Arabamı kurşunladılar” dedi. Türkiye’den bir iki kardeşime “Bu arkadaşla irtibat kurun. Tehdit eden şahıs kimmiş öğrenin” dedim. O şahsa ortak dostumuz vasıtasıyla haber yolladım.Rojin kardeşimizin intihar etmediğine, öldürüldüğüne inandığımı söyledim. Bir daha bu konulara karışmaması yönünde kendisini uyardım. Sonrasında Rojin kardeşimizin öldürülmesi olayına dahil olmam gerektiğine karar verdim.Saygı abi sizinle yapmış olduğum bu röportaj vasıtasıyla Türkiye kamuoyuna şunu açıkça söylemek isterim: Rojin kardeşimizin cinayetini aydınlatacak bilgi, belge ve delili kim sağlarsa kendisine 25 milyon lira tarafımdan hediye olarak verilecektir.Öğrencilerse üniversiteden atılmayı sorun etmesinler. Bu parayla dünyanın en iyi üniversitelerinde okuyabilirler. Çalıştıkları yerden (üniversite) atılacaklarını düşünüyorlarsa, bu parayla kendilerine yeni bir düzen rahatlıkla kurabilirler. Canlarına bir zeval geleceğini düşünüyorlarsa onlara şunu söylemek isterim: Türk polisi, jandarması onları mutlaka korur. Ancak bunun ötesinde bu ülkenin namuslu her ferdi gibi ben de bu bilgiyi verenleri korumak için sahip olduğum tüm imkanları seferber ederim.Sosyal medyada Rojin kardeşimizin öldürülmesiyle ilgili çok iğrenç yazılar gördüm ve duydum. Bu korkunç olayda bile bazıları Türklük, Kürtlük yorumu yaptı. Ahmet Minguzzi kardeşimizin katledilmesiyle ilgili karşılaştırma tarzı şeyler gördüm. Bu zavallı insanlara söyleyeceğim tek söz, Rojin kardeşimiz gibi masumların başına gelen bu insanlık dışı olaylarda dinler, ırklar, mezhepler karşılaştırması yapılmaz. Tüm insanlığın ortak değeri olan vicdan, merhamet ve üzüntü konuşur.”