Samanyolu Haber /Ekonomi / Hangisi doğru? /04 Ocak 2021 12:12

Hangisi doğru?

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAGrup), 2020 yılı aralık ayında tüketici fiyatlarının yüzde 4,08 arttığını belirtirken, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) aynı döneme dair enflasyon verisi ise yüzde 1,25.

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İstanbul Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Veysel Ulusoy yönetimindeki akademisyenlerin teşkil ettiği Enflasyon Araştırma Grubu (ENAGrup), 2020 yılı aralık ayında enflasyonu yüzde 4,08 olarak ölçtüğünü açıkladı. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ise aralık ayı tüketici enflasyonunun yüzde 1,25 olarak ilan etmişti. 

Yıllık enflasyonda da iki kurumun verileri arasında büyük farklılıklar oluştu. ENAGrup'a göre yıllık enflasyonun yüzde 36,72’ye yükseldi. TÜİK göre yıllık TÜFE yüzde 14,6.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI TÜİK'İN ENFLASYONU ESAS ALINIYOR

ENAGrup’un enflasyon sepetinde 2020 yılı aralık ayında en fazla zam yüzde 17,58 ile ulaştırmaya geldi. Ulaştırmayı yüzde 11 ile çeşitli mal ve hizmetler takip etti.

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamlar, TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranı temel alınarak hesaplanıyor. Buna göre memur ve emekli maaşlarına ocakta yüzde 7,36 zam yapılacak. 

ENAGrup’un açıkladığı veriler dikkate alındığında zam oranının enflasyonun çok altında kaldığı görülüyor.
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