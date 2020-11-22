Samanyolu Haber /Politika / Hangisi doğru: Sabah öyle, akşam böyle! /22 Kasım 2020 00:19

Hangisi doğru: Sabah öyle, akşam böyle!

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeleri Bülent Arınç ve Cemil Çiçek'in 5 yıldır devam eden hukuk cinayetlerine dair ilk defa yüksek sesle konuşmaya başlaması, "Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı Joe Biden'ın 20 Ocak 2021'de göreve başlaması ile hem ABD hem de Avrupa Birliği'nden müeyyide kararı çıkması ihtimaline karşı bir ön alma hazırlığı mı?" sorusuna yol açtı. Ancak bugün Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Arınç'ın Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş çıkışını şöyle yorumladı: "Cumhurbaşkanımız namına konuşmuyorlar, şahsi fikirlerini söylüyorlar."

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SAMANYOLUHABER- Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Bülent Arınç'ın 4 yıldır Edirne Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ve işadamı Osman Kavala'nın serbest bırakılmasına yönelik çağrısını yorumladı. 

Kalın, "Cumhurbaşkanımız namına sözcü gibi konuşmuyorlar. Şahsi fikirlerini söylüyorlar, fikirlerini Cumhurbaşkanımıza da söylüyorlar. Cumhurbaşkanımız bir konuyu birçok kişiden dinler." dedi.

NTV'de katıldığı programda gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Kalın, "Görüş ayrılıkları Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) yanlış tercihleri sonucunda bu noktaya geldi. Türkiye gibi bir ülkeye müeyyide diliyle konuşursanız siz kaybedersiniz." ifadelerini kullandı.

Adalet ve Kalkın Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "reform" çıkışının hatırlatılması üzerine Kalın, "Değişime adapte olmak zorundayız, yeni kanunlar yapmayız." dedi.

ORTADA REFORM YOK, OLURSA HABERDAR EDECEKLER
T.C.CUMHURBAŞKANLIĞI : Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

Cumhurbaşkanlığı YİK: (Soldan sağa) Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, İsmail Kahraman, Recep Tayyip Erdoğan (Cumhurbaşkanı), Bülent Arınç, Köksal Toptan ve Yıldırım Akbulut.

Cumhurbaşkanlığı YİK üyeleri Bülent Arınç ile Cemil Çiçek'in son sözlerini değerlendiren Kalın, "Meseleyi sadece bu iki kişiye indirgemek doğru olmaz. Yargının uhdesinde olan bir konu. Uzun tutukluluk üzerinde konuşulan konular." diye konuştu. 

Kalın hukuk reformuna dair, "Çalışmalar yapıldıkça kamuoyuyla paylaşılacak." dedi.

Kalın'a ABD'de başkan olarak Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden'ın seçilmesinin müeyyide ihtimaline yol açıp açmayacağı da soruldu. 

"Biden yönetimi halen şekillenmedi, göreceğiz. Türkiye kenara atılabilecek bir ülke değil." diyen Kalın, "Patriotları almak için ABD ile 6 yıl müzakere ettik. Blöf yaptığımızı sandılar. Ne zaman Ruslarla imza attık, blöf olmadığını anladılar.  S-400 ve F-35 itirazı nesnel gerçeklere dayanmıyor." ifadelerini kullandı. 

"ABD MÜEYYİDE UYGULARSA KENDİ KAYBEDER"

Kalın, Avrupa Birliği'nin (AB) müeyyide mesajlarını "tehdit" diye niteleyerek, "Görüş ayrılıkları ABD'nin yanlış tercihleri sonucunda bu noktaya geldi. Türkiye gibi bir ülkeye müeyyide diliyle konuşursanız siz kaybedersiniz." dedi.

Kalın şunları kaydetti: "Türkiye gibi bir ülkeye karşı, Erdoğan gibi bir lidere karşı bu müeyyide tehdidinin sonuç vermeyeceğini kendileri de biliyorlar. 'Yunanistan'la istikşafi görüşmeler yapmaya hazırız' dedik. AB'nin gündemi tek bir üyenin itirazına indirgenmemeli."
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