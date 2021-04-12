Hangisi Merkel'in koltuğuna oturacak?

Almanya'da halen şansölye Angela Merkel’in partisi CDU ile kardeş partisi CSU'nun ortak başbakan adayı kim olacağı konusunda bir karar verilmiş değil. Ancak merkez sağ partilerin liderleri adaylıklarını açıkladı.





"CDU da beni desteklerse ben hazırım"





Söder Berlin'de düzenlenen CDU-CSU Meclis Grubu Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, CDU'nun da "kendisini desteklemesi halinde merkez sağın başbakan adayı olmaya hazır olacağını" dile getirdi.





Laschet: Her ikimizin de hazır olduğunu tespit ettik





Öte yandan CDU ise hali hazırda ocak ayında Armin Laschet'i lideri olarak seçerek, partinin başbakanlık için en büyük adayı olmasını sağlamıştı. Laschet parti başkanı olarak doğal biçimde başbakanlık için aday olsa da, kendisi adaylıkla ilgili net bir açıklama yapmamış, "imalarda bulunmuştu". Ancak Laschet de tıpkı Söder gibi CDU-CSU Meclis Grubu Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Söder ve ben, bir gün önce uzun görüşme yaptık. Biz, başbakan adayı olmaya hazır olduğumuzu söyledik" dedi.









Bazı güçlü eyaletlerin desteğini alan Laschet, kamuoyu yoklamalarında da Söder'i geride bırakarak, 26 Eylül’de yapılacak genel seçimlerde yeniden aday olmayacağını açıklayan Başbakan Angela Merkel’in halefi olmaya en büyük aday olarak görülüyor.





Merkel 16 yıllık iktidarının ardından eylül ayında görevi bırakacağını açıklamıştı.







Uzmanlar ise Laschet'in mi yoksa Söder'in mi CDU-CSU'nun başbakan adayı olacağının bu hafta içinde belli olacağını tahmin ediyor.



