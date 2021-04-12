Samanyolu Haber /Dünya / Hangisi Merkel'in koltuğuna oturacak? /12 Nisan 2021 09:41

Hangisi Merkel'in koltuğuna oturacak?

Almanya'da Hristiyan Sosyal Birlik Partisi’nin (CSU) Genel Başkanı ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder ile Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Armin Laschet eylül ayında yapılacak seçimde başbakan adayı olmak istediklerini duyurdular.

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Almanya'da halen şansölye Angela Merkel’in partisi CDU ile kardeş partisi CSU'nun ortak başbakan adayı kim olacağı konusunda bir karar verilmiş değil. Ancak merkez sağ partilerin liderleri adaylıklarını açıkladı.

"CDU da beni desteklerse ben hazırım"

Söder Berlin'de düzenlenen CDU-CSU Meclis Grubu Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, CDU'nun da "kendisini desteklemesi halinde merkez sağın başbakan adayı olmaya hazır olacağını" dile getirdi.

Laschet: Her ikimizin de hazır olduğunu tespit ettik

Öte yandan CDU ise hali hazırda ocak ayında Armin Laschet'i lideri olarak seçerek, partinin başbakanlık için en büyük adayı olmasını sağlamıştı. Laschet parti başkanı olarak doğal biçimde başbakanlık için aday olsa da, kendisi adaylıkla ilgili net bir açıklama yapmamış, "imalarda bulunmuştu". Ancak Laschet de tıpkı Söder gibi CDU-CSU Meclis Grubu Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Söder ve ben, bir gün önce uzun görüşme yaptık. Biz, başbakan adayı olmaya hazır olduğumuzu söyledik" dedi.
Armin Laschet(Solda) ve Marcus Söder

Bazı güçlü eyaletlerin desteğini alan Laschet, kamuoyu yoklamalarında da Söder'i geride bırakarak, 26 Eylül’de yapılacak genel seçimlerde yeniden aday olmayacağını açıklayan Başbakan Angela Merkel’in halefi olmaya en büyük aday olarak görülüyor.

Merkel 16 yıllık iktidarının ardından eylül ayında görevi bırakacağını açıklamıştı.

Uzmanlar ise Laschet'in mi yoksa Söder'in mi CDU-CSU'nun başbakan adayı olacağının bu hafta içinde belli olacağını tahmin ediyor.

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