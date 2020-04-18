301 madenciyi 2'nci kez katlettiler!

Soma Katliamı davası sanıklarından Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan’ın tahliye kararının üzerinden 1 yıl geçti.





Katliamda oğlu Uğur Çolak’ı kaybeden İsmail Çolak, “Bugün 18 Nisan, 13 Mayıs 2014 tarihinde 301 insanın hayat hakları ellerinden alındı. Bu katliamın bir numaralı sanığı Soma A.Ş.'nin patronu Can Gürkan’a İzmir Bölge Mahkemesi tarafından 'Maden işletebilir' diyerek ruhsatı geri verildi. Can Gürkan hakkında tahliye kararı verilmişti. Verilen bu karar ile işçi katliamlarının önü açılarak şaibeli bir kararla salındığı gündür.” dedi.







"BU KANUN ÇETE LİDERİ İÇİN ÇIKARILDI"





Çolak, infaz yasasına değindiği açıklamasına şöyle devam etti: “Dünya ve ülkemizde yaşanan Koronavirüs salgını ile siyasi erk, birkaç gün için infaz yasasını değiştirerek örtülü olarak af getirmiştir. Bu aftan faydalanan sanıklar da cezaevlerinden çıkarılmıştır."



13 Mayıs 2014'te Manisan'nın Soma ilçesinde Soma Holding'in işlettiği madende meydana gelen yangında 301 madenci hayatını kaybetmişti. Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmeti, Soma Holding Genel Müdürü Alp Gürkan'ı tahliye ederek acılı aileleri ikinci defa öldürdü.





"Çıkan affa kimler seviniyorsa, 301 madencinin, Ermenek'in, Şirvan'ın Aladağ'ın, Ali İsmail'in, Berkin'in, Çorlu Tren Katliamı ve nice sayamadığımız fâilli onlardır." diyen Çolak, "Bu yasanın çete lideri ve zengin sınıfı için çıkarıldığını biliyoruz ve bu yasaya evet diyenler kadar Meclise oylamaya gelmeyen milletvekilleri tarihe kara leke olarak adlarını yazdırmıştır.” ifadelerini kullandı.



