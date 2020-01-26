Hani biz Suriyelileri taşlıyoruz ya!

24 Ocak Cuma akşam saatlerinde merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.





Resmi rakamlara göre şu ana kadar 29 kişi hayatını kaybetti, 1.542 kişi yaralandı. 43 kişi enkazdan yaralı olarak kurtarıldı.





Enkaz altından yaralı olarak kurtarılan bir kadının anlattıkları herkesi duygulandırdı.





Hastanede tedavisi devam eden depremzede enkaz altından kendisini Suriyeli bir gencin kurtardığını anlattı.





"BEN ÖLSEM O SURİYELİ ÇOCUĞU UNUTAMAM!"





Sosyal medyada paylaşılan videoda depremzede ölüm-kalım mücadelesi verdiği anları şöyle anlattı: "Eşimin ayağına kapı, tahtalar düşmüştü. Ben komple belden aşağı betonların arasındaydım. Biz Suriyelilere taş atıyoruz ya! Mahmut isimli Suriyeli bir çocuk tırnaklarıyla toprağı kazıya kazıya elleri paramparça beni oradan çıkardı. Ben ölsem o çocuğu asla unutamam."





"Ben buradan çıktığımda da arayıp bulacağım o çocuğu." diyen yaralı kadın, "AFAD ekiplerinden de değil, sivil olarak gelmişti. Ben çıkana kadar tırnaklarıyla orayı kazıyıp beni oradan çıkardı." ifadelerini kullandı.