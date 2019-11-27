Hani İstanbul’un su sorunu 2071 yılına kadar çözülmüştü?

23 Haziran 2019’daki seçimde İstanbul’u CHP’nin kazanmasının ardından iktidara yakın medyada sıkça yer verilen haberlerden biri barajlardaki doluluk oranlarının azaldığı, İstanbul’un su sıkıntısı yaşayabileceği yönünde.





ERDOĞAN VE AKP AÇISINDAN SEMBOLİK ÖNEMİ VAR

Recep Tayyip Erdoğan’ın 1994’te İstanbul Belediye Başkanlığını kazanmasının ardından ilk büyük icraatı kentin kadim su sorununu çözmek olmuştu. Erdoğan o günleri her fırsatta anlatıyor. Son olarak bugün partisinin grup toplantısında yine o günleri hatırlattı.





CHP yönetiminden 2,5 milyar dolar borçla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yönetimini devraldığını söyleyen Erdoğan, İstanbul’u suya kavuşturduklarını, çöp dağlarını ortadan kaldırdıklarını, atık su noktasında temizliği yaptıklarını, Sakarya’dan İstanbul’a, boğazın altından Anadolu Yakasından Avrupa’ya suyu taşıdıklarını anlattı.





“İSTANBUL SUSUZLUĞA DOĞRU YÜRÜYOR”

Ardından bugüne gelen Erdoğan, İstanbul için susuzluğun kapıda olduğunu şu sözlerle ifade etti:





“Gelen haberler çok hayra alamet değil. İstanbul’da 3 ay gibi bir süre sonra, havalar böyle giderse, İstanbul susuzluğa doğru yürüyor.”





VEYSEL EROĞLU “2071’E KADAR SUSUZLUK OLMAYACAK” DEMİŞTİ

Oysa ki İstanbul’un değil bugün 2071’e kadar susuzluk riski yaşamaması gerekiyor. Çünkü dönemin Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu 11 Kasım 2017’de katıldığı İslam İşbirliği Teşkilatı 1. Su Konseyi toplantısında bu yönde bir açıklama yapmıştı.





İstanbul’un AKP’de olduğu dönemde kuraklık riski yaşanınca Melen Çayı’ndan İstanbul’a su taşıma projesi hayata geçirilmiş, kentin su sorunu çözülmüştü.





tarafsızhaberajansı'nın haberine göre; Veysel Eroğlu gazetecilere projeden övgüyle söz ederken 2071 yılına kadar İstanbul’un susuzluk yaşamayacağını şu sözlerle garanti etmişti:





“İstanbul’da 1994 öncesi İstanbul’da su yoktu. Ben 5 Mayıs 1994’te İSKİ Genel Müdürlüğü’nü devraldığım zaman haftada bir defa su veriliyordu. Sürekli kesinti, kesinti… Hatta suyun kalitesi kötüydü. Biz o kadar çok çalıştık ki 7 tane baraj, Istranca Barajlarını bizzat İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ Genel Müdürlüğü inşa etti. İnşallah önümüzdeki yıl Melen’in devreye girmesiyle bırakın 2018’i, 2071 yılına kadar İstanbul’un su problemini olmayacak şekilde çözdük. Merak etmesin İstanbullular, istedikleri kadar su kullansınlar ama tasarrufa da riayet etsinler.”