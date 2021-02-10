Hani S-400'lere acil ihtiyaç vardı!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dış İşleri Komisyonu üyesi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, TBMM Genel Kurulu'nda Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmetini yerden yere vurdu.





Çakırözer, "İhtiyaç var diye aldılar, şimdi Amerika’nın tavrı yumuşamayınca ‘Girit modeli’ uygulayalım, kutusundan çıkarmayalım diyorlar. Millet pazarda alışverişi gramla yapma noktasına gelmiş, siz 18 milyar lira ödediğiniz silahları hurdaya ayırıyorsunuz. Bu hesapsız, plansız alımı yapanlar, hesabını millete vermelidir." dedi.





TBMM’de uluslararası anlaşmaların görüşmelerine Rusya’dan alınan S-400 hava savunma sisteminin geleceğine dair tartışmalar damgasını vurdu.





ABD GERİ ADIM ATMAYINCA HULUSİ AKAR "GİRİT MODELİ" DİYOR





TBMM Dışişleri Komisyonu üyesi CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer TBMM’de yaptığı konuşmada, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, ABD ve NATO ile sorun yaşanan S-400 savunma füzeleri alımına ilişkin son açıklamasına tepki gösterdi.





Çakırözer, Akar’ın, S-400’ler için Yunanistan’ın S-300 sistemleriyle ilgili NATO içinde bulunan ‘Girit formülü’ teklifinin hayata geçirilebileceği yönündeki ifadelerini eleştirdi.





Çakırözer, "ABD’nin Ankara Büyükelçisi, S-400 meselesinde 'Türkiye ile herhangi bir çalışma grubu kurmayacağız' diyor. Hemen akabinde Milli Savunma Bakanı çıkıp ‘Girit modeli’ diyor, yani kutusundan çıkarılmayacak. Ama işte arşivler ortada: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Keyfî değil zorunluluk, millî güvenliğimizi garanti altına alıyoruz’ demişti."





"MADEM İHTİYAÇ VAR, NİYE KULLANMIYORSUNUZ?"





"Yardımcısı Fuat Oktay, ‘Karar verilmiştir, Türkiye bir imza atarsa sözünü yerine getirir’ dedi. Sarayın sözcüsü İbrahim Kalın, ‘Geri adım yok, aktive edeceğiz’ dedi. Bakanı Akar kendisi ‘2020'nin Nisan ayında tam yetenek gerçekleşecek. Ne diyorsak o!’ açıklamalarında bulundu." diyen Çakırözer, "Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ‘Böyle bir sistem kutuda tutmak için alınmaz, ciddi maliyeti var, ancak maliyetten öte bizim ihtiyacımız var’ dedi. Madem ihtiyaç var neden kullanmıyoruz? Eğer ihtiyaç yoksa bunca para verip neden aldınız?" sorularını yöneltti.





"18 MİLYAR TÜRK LİRASI'NIN HESABINI VERİN"





S-400 sistemi için milli bütçeden 2,5 milyar dolar harcandığına dikkati çeken Çakırözer, "Milli bütçeden harcanan tutar 18 milyar lira. Birçok ülke millî gelirinin ortalama yüzde 12'sini salgın yardımı için harcarken Türkiye sadece binde 8'ini harcayabilmiş. Türkiye böyle bir dönemden geçerken kullanmayacağımız bir silah sistemine 18 milyar lira vermek ne demektir? Şimdi Amerika kızıyor diye ‘Girit modeli uygulayalım, kutusunda tutalım’ diyenler gelip bu Mecliste halka hesap vermelidir.” dedi.





"NEYMİŞ KİMSENİN HADDİNE DEĞİLMİŞ!"





Çakırözer, Boğaziçi Üniversitesi’nde atanan rektöre karşı barışçıl protestolar yapan öğrenci ve akademisyenlere dünyadan gelen desteklere karşı Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamayı da Meclis gündemine getirdi.



CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, "18 milyar liranın hesabını millete versinler." dedi.





Rışişleri Bakanlığı'na ve sözcülerine siyasi açıklamalar yaptırıldığını belirten Çakırözer, "Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrenci ve hocalar yeni atanan kayyım rektöre karşı barışçı protesto hakkını kullanıyor. Güvenlik güçlerinin onlara yaptığı orantısız şiddet sebebiyle Türkiye'de olduğu gibi tüm dünyadan da demokrasiye inanan çevrelerden tepki geliyor. Dışişlerine açıklama yaptırıyorlar. Neymiş? Türkiye'nin iç işlerine müdahale etmek kimsenin haddine değilmiş, aynaya baksınlarmış." diye konuştu.



"İNSAN HAKLARI’ KİMSENİN İÇ İŞİ DEĞİLDİR"



"Fakat insan hakları meselesi kimsenin iç işi değildir." diyen Çakırözer, "Eğer öyleyse adama sormazlar mı ‘Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine daha 1987'de bireysel başvuru hakkını neden tanıdınız?’ diye. ‘Neden Evrensel Haklar Sözleşmesi'ni Anayasa'nızdan bile üstün görüyorsunuz?’ diye sormazlar mı? Tüm bunlar aslında peşinen insan haklarının iç işimiz olmadığını kabul ettiğimizin birer belgesi değil de nedir?" dedi..