Samanyolu Haber /Gündem / ''Hani sen Başkomutandın? Topuğunuz kıçınızda Putin'e koşuyorsunuz'' /03 Mart 2020 15:30

''Hani sen Başkomutandın? Topuğunuz kıçınızda Putin'e koşuyorsunuz''

Partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştiren CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu "Hani sen başkomutandın? Vurulan senin askerin. Benim askerimi vuran her devlet benim düşmanımdır. Topuğunuz kıçınızda Putin'e koşuyorsunuz" dedi.

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CHP parti grup toplantısı İdlib'de şehit olan 36 Türk askeri için bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunarak başladı. Toplantıda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 5 Mart'ta Moskova'ya giderek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İdlib'deki gelişmelere ilişkin olarak bir görüşme gerçekleştirecek olan Tayyip Erdoğan'a sert bir dille tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Hani sen başkomutandın? Vurulan senin askerin. Benim askerimi vuran her devlet benim düşmanımdır. Topuğunuz kıçınızda Putin'e koşuyorsunuz" dedi.

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'dan Moskova'da Putin ile gerçekleştireceği görüşmede şu soruları sormasını istedi: 

1) Sayın Putin birliklerimizin yerini sizlere bildirmemize rağmen askerlerimiz niye şehit ettiniz? 

2) İlk saldırının ardından uyarmamıza rağmen neden ikinci kez askerlerimizi vurdunuz?

3) Yaralıların ve şehitlerin Türkiye'ye getirilmesi için uçaklara neden izin vermediniz? 

4) Sayın Putin savaş hukukunda yaralıları vuran ambulanslar vurulmaz. Siz yaralılarımızı almaya gelen ambulansları bile neden vurdunuz? 

Kılıçdaroğlu açıklamalarının sonunda, "Gazetecilerden ricam, uçakta gelirken Erdoğan'a sorsunlar, 'Bay Kemal'in sorularını Putin'e sordunuz mu?' diye. Demokrasiden yana, barıştan, huzurdan, insandan yana olan Millet İtifakı bütün bu sorunları aşacaktır. Türkiye bölgesini en güçlü ve en saygın devleti olacaktır" sözlerini kaydetti.
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