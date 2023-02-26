Samanyolu Haber /Gündem / Hani üç ay ertelenecekti? Faturayı gören depremzede şoka girdi /26 Şubat 2023 13:30

Hani üç ay ertelenecekti? Faturayı gören depremzede şoka girdi

Depremin vurduğu afet bölgesi ilan edilen 10 ilde elektrik, su ve doğalgaz faturalarının 3 ay erteleneceği açıklanmasına rağmen, Diyarbakır’da depremzede vatandaşlar güne zamlı elektrik faturası şokuyla uyandı. DEDAŞ tarafından dün az hasarlı olan ve deprem nedeniyle boşaltılan çok sayıda konuta gönderilen elektrik faturası, vatandaşı çileden çıkardı.

SHABER3.COM

Depremin vurduğu illerin afet bölgesi ilan edilmesinden sonra elektrik, su ve doğalgaz faturalarının da 3 ay erteleneceği açıklamasına rağmen Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ) vatandaşa bir de fatura şoku yarattı.

FATURALAR ZAMLI YANSITILDI

Deprem travması yaşayan vatandaşlar bir de fatura travmasıyla güne başladı. Bu da yetmezmiş gibi elektrik birim fiyatı da son kesilen faturalara zamlı olarak yansıtıldı. Son endeksi 24 Şubat günü okuyan DEDAŞ, vatandaşa gönderdiği zamlı faturanın da son ödeme tarihini de 6 Mart 2023 olarak belirledi.

Birim fiyatını da depremzedeye zamlı yansıtan DEDAŞ, bir önceki dönem faturanın bin 554.378 lira iken, birim fiyatına yapılan zamla son kesimi yapılan fatura bin 566.703 TL olarak gösterildi.

“BU VİCDANLARIN, YÜREKLERİN NASIRLAŞMASIDIR”

Fatura gönderilen evlerin önemli bir kısmı deprem nedeniyle boşaltılırken ve şu anda kimsenin ikamet etmediği az hasar raporu verilen konut sahibi depremzedeler, yaşadıkları karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Depremzedeler, “Enerji Bakanlığı bu konuda açıklama yapmasına rağmen DEDAŞ bizlere fatura göndermekten geri durmadı. Üstelik zamlı fatura. Bunun adı da fırsatçılıktır. Ev kiralarında fahiş artış yapan, taşımacılık ve nakliyecilik de yapılan fırsatçılığın bir benzeridir. Psikolojimiz alt üst olmuş bir durumdayken insanlara zamlı fatura gönderiyorlar. Bu kadar da olmaz. Bu vicdanların, yüreklerin nasırlaşmasıdır. Çadırda insanlar yaşam mücadelesi verirken, onlar fatura gönderiyor, bir de son ödeme tarihi için de uyarıyor. Yazıklar olsun” diyerek tepki gösterdiler.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hani üç ay ertelenecekti? Faturayı gören depremzede... Sonraki Haber >>

Deprem gecesi neler yaşandı, kayıp 48 saatte neler oldu?

Deprem gecesi neler yaşandı, kayıp 48 saatte neler oldu?

Fenerbahçe tribünlerinden 'Hükümet İstifa' sesleri

Fenerbahçe tribünlerinden 'Hükümet İstifa' sesleri

Prof. Dr. Naci Görür'den İzmir depremi uyarısı

Prof. Dr. Naci Görür'den İzmir depremi uyarısı

Dücane Cündioğlu'dan AKP'ye tepki

Dücane Cündioğlu'dan AKP'ye tepki

Hande Fırat'ın canlı yayın gafı gündem oldu: 'YSK yetkilileriyle de anlaşıldı'

Hande Fırat'ın canlı yayın gafı gündem oldu: 'YSK yetkilileriyle de anlaşıldı'

Kopan kayalar aracın üzerine düştü

Kopan kayalar aracın üzerine düştü

Soylu'dan çadır isteyen depremzede

Soylu'dan çadır isteyen depremzede

Depremzedeler kaderine terk edildi

Depremzedeler kaderine terk edildi

Depremin patlattığı kolonlardan beton yerine tuğla çıktı!

Depremin patlattığı kolonlardan beton yerine tuğla çıktı!

Trabzonspor maçında 'Tayyip Erdoğan İstifa' pankartı açtılar

Trabzonspor maçında 'Tayyip Erdoğan İstifa' pankartı açtılar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:58:25