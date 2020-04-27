Samanyolu Haber /Gündem / Hani yeni yasa çıkmıştı: Gözaltı süresi sağlıkçının ifadesinden kısa sürdü /27 Nisan 2020 12:22

Hani yeni yasa çıkmıştı: Gözaltı süresi sağlıkçının ifadesinden kısa sürdü

Trabzon'da, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde doktor Esra Ersöz Genç (35), akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybeden hastanın yakınlarının saldırısına uğradı. Saldırganlardan birinin oksijen tüpüyle kovaladığı Genç, yaralandı. Yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaşan Genç, "O tüpü bize takacakmış, öyle diyordu. Benim yaşadığım şok, ifade vermem şahsın gözaltı süresinden uzun tuttu. Şimdi bu adam dışarıda” dedi.

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Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi acil servisinde vefat eden bir hastanın yakını, sağlıkçıları oksijen tüpüyle kovaladı. Gözaltına alınan şüpheli kısa süre sonra bırakıldı. Saldırıya uğrayan sağlıkçılardan Esra Ersöz Genç Genç, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya seslenerek, “Sağlıkta Şiddet Yasası çıktı diyorlar, ben kendimi güvende hissetmiyorum. Bir dahaki nöbette ne olacak? Evime, aileme sağlam dönebilecek miyim bilmiyorum. Korkuyorum duyuyor musunuz beni?” dedi.

Trabzon'da akciğer kanseri tedavisi gören 65 yaşındaki T.A, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi acil servisine getirildi. Hastayı sağlıkçı Esra Ersöz Genç devraldı. Genç’in anlatımına göre hastayı devraldığında kalbi iki defa durmuştu. Genç hasta yakınlarını durum hakkında bilgilendirdi.

65 yaşındaki T.A’nın kalbi bir kez daha durdu ve Genç bundan sonra yaşanan süreci şöyle anlattı: “Kalbi tansiyon oluşturamıyor, hiçbir uyutucu ilaç almadığı halde kendi kendine soluyamıyordu. Bir taraftaki ciğeri tamamen alındığı için ciğerine tüp takıldı. Hastanın kalbi son bir defa daha durdu. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay da burada başladı. Önce zorla kapalı servise girmeye çalıştılar, kapılar camlar kırıldı güvenlik ile beraber ben kapının dışında hırpalandık. Elimde kesikler oluştu. Sonra servisin iç kapısını da zorla açarak 5 kişi içeri daldılar.”

'Gözaltı süresi benim ifademden kısa sürdü'

“Bizim tulumlarla maskelerle girdiğimiz servise ellerini kollarını sallayarak girip, sağa sola tekme atarak vefat eden hastanın başına geçtiler. İçlerinden biri eline oksijen tüpünü alıp bizi kovalamaya başladı. O tüpü bize takacakmış, polis geldiğinde öyle diyordu. Beni servisten nasıl çıkardılar bilmiyorum. Benim yaşadığım şok, adli muayenem, pansumanım, ifade vermem şahsın gözaltı süresinden uzun tuttu. Şimdi bu adam dışarıda.”

'Korkuyorum duyuyor musunuz beni?'

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya seslenen Genç, “Sağlıkta Şiddet Yasası çıktı diyorlar, ben kendimi güvende hissetmiyorum. Bir dahaki nöbette ne olacak? Evime, aileme sağlam dönebilecek miyim bilmiyorum. Korkuyorum duyuyor musunuz beni?”
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