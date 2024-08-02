Haniye için bayraklar yarıya indi... İktidara 'milli yas' tepkileri

İran'ın başkenti Tahran'da öldürülen Hamas lideri İsmail Haniye için Türkiye'de milli yas ilan edildi.



Yas kararını duyuran Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan "Filistin Davasına olan desteğimizi ve Filistinli kardeşlerimizle dayanışmamızı göstermek amacıyla, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye’nin şehadeti sebebiyle, yarın (2 Ağustos Cuma) 1 günlük millî yas ilan edilmiştir. İsmail Heniye ve tüm Filistinli şehitleri rahmetle yâd ediyor, şahsım ve Milletim adına Filistin halkına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.



Erdoğan'ın kararı paylaşmasının ardından sosyal medyada "Milli Yas" başlığı gündem oldu. Paylaşımların büyük çoğunluğunda alınan karara tepki gösterildi, geçmişte yaşanan acı olaylarda söz konusu kararın alınmadığı hatırlatıldı.



"DEVLETİN TEAMÜLLERİ VAR"



İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu "Devletin teamülleri vardır. Cumhurbaşkanının keyfine ve yetkisine göre Milli Yas ilan edilemez. Bu Türk Milletine bir dayatmadır ve kabulü mümkün değildir. Önemli kavramların devlet eliyle sulandırılmasını şiddetle reddediyorum" dedi.



"BİR GRUP AKP'Lİ YÖNETİCİNİN YASI"



Zafer Partisi de şu açıklamayı yaptı:



- AKP tarafından Hamas liderinin bir suikast sonucu öldürülmesi üzerine milli yas ilan edilmesini Zafer Partisi olarak kabul etmiyoruz. Bu yas Türk Milleti’nin yası değil, bir grup fanatik İhvancı AKP’li üst düzey yöneticinin yasıdır. Müslüman Kardeşler örgütü, hesapsız saldırısıyla fanatik Netanyahu hükümetine Gazze‘yi yok etme fırsatını vermiştir.



- Müslüman Kardeşler, Filistin Kurtuluş Örgütü’nden farklı olarak İsrail’in yaşam hakkını kabul etmeyerek fanatik dinci İsrail kabinesine Filistin halkını bir soykırım ile yok etme imkanı sağlamışlardır.



- Arap ülkelerinin bir çoğunun ve Filistin halkının önemli bir bölümünün Hamas lideri için yas tutmadığı düşünülürse; Türk Milleti’nden Kıbrıs Rum Kesimi’nin, Ermenistan’ın ve HDP-DEM’in yanında olan Müslüman Kardeşler lideri için yas tutmasını beklemek büyük bir haksızlıktır.



"SENİN YASIN SANA, BENİM YASIM BANA"



Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de dün Kastamonu'daki uyuşturucu operasyonunda şehit düşen polis memuru Ahmet Şahan'ın başsağlığı mesajını paylaşarak "Senin yasın sana, benim yasım banadır. Mekanı cennet olsun!" ifadelerine yer verdi.