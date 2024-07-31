Samanyolu Haber /Gündem / Haniye’nin Türkiye planını ilk kez açıkladı /31 Temmuz 2024 12:49

Haniye’nin Türkiye planını ilk kez açıkladı

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, İran'da suikast sonucu öldürülen İsmail Haniye'nin Türkiye planını açıkladı. Çelik, "Şehit edilmese TBMM'de hitap edecekti. Meclis tatile girdiği için özel bir toplantı olarak yapılacaktı." dedi.

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Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna düzenlenen bir suikast sonucu öldürüldüğü bildirildi. İran devlet televizyonunun Devrim Muhafızları Ordusu'na dayandırdığı habere göre, saldırıda Haniye'nin bir koruması da hayatını kaybetti.

Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, Haniye'nin yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi teslim törenine katılmak için Tahran'da bulunduğu ifade edildi. Açıklamada, Haniye'nin, İsrail ordusunun tören sonrası Tahran'daki konutuna düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybettiği belirtildi.

ÇELİK İLK KEZ AÇIKLADI

Söz konusu suikasta ilişkin art arda açıklamalar gelirken AKP Sözcüsü Ömer Çelik, A Haber canlı yayınında konuştu.

Filistin halkına başsağlığı mesajlarını ileten Çelik, suikastle ilgili olarak "İsrail'in yeni bir vahşeti olarak kayda geçmiş oldu" dedi.

Haniye'nin ağustos ayı içerisinde Mahmud Abbas'la birlikte Türkiye'ye gelerek Meclis'te bir konuşma gerçekleştirmesinin planlandığını da belirten Çelik, "Şehit edilmese TBMM'de hitap edecekti. Meclis tatile girdiği için özel bir toplantı olarak yapılacaktı." ifadelerini kullandı.
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