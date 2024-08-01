Samanyolu Haber /Dünya / Haniye suikastında flaş iddia: Bomba aylar önce yerleştirildi, uzaktan kumandayla patlatıldı /01 Ağustos 2024 18:39

Haniye suikastında flaş iddia: Bomba aylar önce yerleştirildi, uzaktan kumandayla patlatıldı

Hamas lideri İsmail Haniye Tahran'da uğradığı suikast sonucu öldürüldü. Haniye'nin, kaldığı misafirhaneye gizlice sokulan uzaktan kumandalı bomba ile öldürüldüğü öne sürüldü.

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Haniye salı günü İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere Tahran'a gelmişti. New York Times'a konuşan yetkililer Haniye’nin ölümüne yol açan bombanın uzaktan kumandayla patlatıldığını söyledi. Haberde konukevinin inziva, gizli toplantı ve Haniye gibi "önemli konukların ağırlanması" için kullanıldığı belirtiliyor.
UZAKTAN KUMANDA İDDİASI

Times'ın konuştuğu yetkililer, patlamanın camları kırdığını ve yerleşkenin duvarının bir kısmını yıktığını ancak binanın kendisinde çok az hasar meydana geldiğini, bunun da olayın bir füze saldırısı olma ihtimalinin düşük olduğunu gösterdiğini belirtiyor.

Aralarında iki İranlı ve bir ABD'li yetkilinin de bulunduğu yedi Orta Doğulu yetkiliye dayandırılan habere göre, patlayıcı cihaz yaklaşık iki ay önce Tahran'daki Devrim Muhafızları binasına gizlice sokuldu. Devrim Muhafızları üyesi olan İranlı yetkililer, patlayıcının hassaslığının 2020 yılında bir Mossad ekibinin İranlı üst düzey nükleer bilimci Mohsen Fakhrizadeh'i öldürmek için kullandığı uzaktan kumandalı makineli tüfeği andırdığını söylüyor.
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