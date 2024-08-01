Haniye suikastında flaş iddia: Bomba aylar önce yerleştirildi, uzaktan kumandayla patlatıldı

UZAKTAN KUMANDA İDDİASI





Haniye salı günü İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere Tahran'a gelmişti. New York Times'a konuşan yetkililer Haniye’nin ölümüne yol açan bombanın uzaktan kumandayla patlatıldığını söyledi. Haberde konukevinin inziva, gizli toplantı ve Haniye gibi "önemli konukların ağırlanması" için kullanıldığı belirtiliyor.Times'ın konuştuğu yetkililer, patlamanın camları kırdığını ve yerleşkenin duvarının bir kısmını yıktığını ancak binanın kendisinde çok az hasar meydana geldiğini, bunun da olayın bir füze saldırısı olma ihtimalinin düşük olduğunu gösterdiğini belirtiyor.Aralarında iki İranlı ve bir ABD'li yetkilinin de bulunduğu yedi Orta Doğulu yetkiliye dayandırılan habere göre, patlayıcı cihaz yaklaşık iki ay önce Tahran'daki Devrim Muhafızları binasına gizlice sokuldu. Devrim Muhafızları üyesi olan İranlı yetkililer, patlayıcının hassaslığının 2020 yılında bir Mossad ekibinin İranlı üst düzey nükleer bilimci Mohsen Fakhrizadeh'i öldürmek için kullandığı uzaktan kumandalı makineli tüfeği andırdığını söylüyor.