Samanyolu Haber /Gündem / Haniye suikastının ardından dikkat çeken ziyaret: Abbas Türkiye'ye geliyor /31 Temmuz 2024 16:12

Haniye suikastının ardından dikkat çeken ziyaret: Abbas Türkiye'ye geliyor

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Türkiye'ye geleceği tarih belli oldu. Abbas'ın Türkiye'de Meclis'te de bir konuşma yapacağı bildirildi.

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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın 14-15 Ağustos’ta Türkiye'ye geleceği duyuruldu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Türkiye’ye geleceğini duyurdu. Abbas, Meclis’te de bir konuşma yapacak.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmut Abbas, 14-15 Ağustos’ta ülkemize bir ziyarette bulunacaktır. 14 Ağustos Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek olan Sayın Abbas, 15 Ağustos Perşembe günü Gazi Meclisimizin Genel Kuruluna hitap edecektir.

ERDOĞAN 'ÖZÜR DİLEMELİ' DEMİŞTİ
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne davet edilmediği iddialarına ilişkin "Davet ettiğimiz halde gelmeyen Abbas'ın bizden ayrıca özür dilemesi lazım. Biz davet ettik ama gelmedi. Bekliyoruz, gelebilecek mi? Gelir veya gelmez ama biz Filistinli kardeşlerimiz adına söylenmesi gerekenleri her yerde dile getiriyoruz. 40 bin masumun katilini alkışlayanları gördükçe sadece insanlık için değil, kendi geleceğimiz için de endişeleniyoruz" demişti.
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