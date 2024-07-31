Haniye'nin öldürülmesiyle ilgili Hamas'tan ilk açıklama

Hamas’ın El Aksa televizyonuna göre, üst düzey Hamas yetkilisi Musa Ebu Marzuk da Haniye suikastının ‘cezasız kalmayacak korkakça bir eylem’ olduğunu belirtti.





Filistin Yönetimi lideri Mahmud Abbas Haniye’nin İran’ın başkenti Tahran’da öldürülmesini şiddetle kınadı.





Eliyahu, Hamas liderine hakaret ederek, "Artık hayali barış/teslimiyet anlaşmaları yok." yorumunda bulundu.





Reuters haber ajansının İran devlet basınından aktardığına göre, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani de “Haniye’nin şehadeti, Tahran, Filistin ve direniş arasındaki derin ve kırılmaz bağı güçlendirecektir” açıklamasını yaptı.





Gazete Duvar'da yer alan habere göre Hamas, Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da ikamet ettiği konuta İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısında öldürüldüğünü doğruladı.Reuters haber ajansına konuşan Hamas yetkilisi Sami Ebu Zuhri, Hamas lideri Haniye’ye yönelik suikastı amaçlarına ulaşmayacak vahim bir tırmanış olarak değerlendirdi. Sami Ebu Zuhri, “İsrail işgal (güçlerinin) kardeş Haniye’ye suikastı, Hamas’ın iradesini kırmayı amaçlayan vahim bir tırmanıştır” diyerek Hamas’ın yolunda devam edeceğini ve ‘zaferlerinden emin olduklarını’ kaydetti. Ebu Zuhri, şöyle konuştu: “Hamas bir kavram ve kurumdur, insanlar değildir. Hamas, fedakarlıkları ne olursa olsun bu yolda devam edecektir ve zaferden emindir.”Öte yandan İsrail ordusu, Haniye'ye yönelik Tahran’da düzenlenen saldırıyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.İsrail Ordu Sözcülüğü Birimi yetkilisi ise “Haniye'nin Tahran’da düzenlenen İsrail saldırısında öldürüldüğünü doğruluyor musunuz?” yönündeki soruya, “Bu konuda yorum yapmıyoruz” şeklinde cevap verdi.İsrail'in sağcı Miras Bakanı Amichay Eliyahu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Haniye'nin öldürülmesinin barış getireceğini savunarak, "Haniye'nin ölümü dünyayı daha güzel hale getirecek" ifadesini kullandı.İran Devrim Muhafızları Ordusu da İsmail Haniye’nin, İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın yemin törenine katıldıktan saatler sonra öldürüldüğünü doğruladı. Yapılan açıklamada olayın soruşturulduğu belirtildi.İran'ın resmi haber ajansı IRNA, İran Devrim Muhafızları Genel Halkla İlişkiler Ofisi yayınladığı bildiriyi yayınladı. Buna göre, açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Kahraman Filistin halkına, İslam ümmetine, direniş cephesi savaşçılarına ve yüce İran milletine başsağlığı dileyerek, bu sabah İslami Direniş Hareketi Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı Dr. İsmail Haniye'nin Tahran'daki ikametgahı vurulmuş ve bu olay sonucu kendisi ve bir koruması şehit olmuştur.Bu olayın nedeni ve boyutları araştırılmakta olup, sonuçları daha sonra bildirilecektir."Yemen’deki Husilerin Yüksek Devrim Komitesi Başkanı Muhammed Ali El Husi de “İsmail Haniye’yi hedef almak menfur bir terör saldırısı ve kanunlar ile ideal değerlerin alenen ihlalidir” diye konuştu.