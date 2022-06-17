Samanyolu Haber /Gündem / Hannover Konsolosu ifadeye çağrıldı /17 Haziran 2022 09:24

Hannover Konsolosu ifadeye çağrıldı

Bir kişi tehdit ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Almanya Hannover Konsolosu Mehmet Erol Odabaş ifadeye çağrıldı.

SHABER3.COM

Ankara Cumhuriyet Savcılığı, Almanya Hannover Konsolosu Mehmet Erol Odabaş'ı ifadeye çağırdı.

Emin Batuhan Fidan isimli kişiye karşı tehdit suçunu işlediği iddiasıyla devam eden soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Odabaş için savcılık Dışişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği'ne tebligat gönderdi.

Tebligatta, "20/02/2021 tarihinde Hannover Başkonsolosluğu hizmet binasında muavin konsolos Mehmet Erol Odabaş'ın, Emin Batuhan Fidan isimli kişiye karşı tehdit suçunu işlediği iddiasıyla C. Başsavcılığımızda devam eden soruşturma nedeniyle muavin konsolos Mehmet Erol Odabaş'ın şüpheli sıfatıyla atılı suçtan ifadesinin alınması gerektiğinden, adı geçen muavin konsolosun Ankara'da bildirilen ikametine ne zaman geleceğinin sorularak Türkiye'ye geliş tarihinin bildirilmesi ile Türkiye'ye geldiğinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu B Blok 3. Kat adresinde ifadesinin alınması için hazır bulundurulmasının temini rica olunur" ifadesine yer verildi.
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