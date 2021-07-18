Hap gibi: Enişte’n duygularla 15 Temmuz ve silahlı AKP’liler

Wo isimli YouTube kanalından yayınlanan ‘Enişte’n Duygularla 15 Temmuz ve Silahlı AKP’liler’ videosu AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Eniştem beni aradı” sözleriyle başlıyor.





AKP’lilerin silahlandırıldığına ilişkin görüntüler ve açıklamalarla devam eden video, Başbakan Binali Yıldırım’ın “Hoşuma gitmeyen proje 15 Temmuz” açıklaması ve kahkahalarıyla bitiyor.





SEVDA NOYAN VE MARANKİ’NİN AÇIKLAMALARI

Belgeselde silahlanan AKP yandaşlarının açıklamaları da yer alıyor. Sevda Noyan’ın “Benim listem hazır açıkçası. Ayaklarını denk alsınlar. Bizim aile şöyle bir 50 kişiyi götürür yani. Biz çok donanımlıyız bu konuda. 15 Temmuz kursağımızda kaldı yapamadık istediklerimizi” dediği aktarılıyor. Ahmet Maranki’nin “Olmadı zaten o zaman artık Belgrad ormanlarının ağaçların dibine gömdük. Çıkaracağız sokağa artık. Bismillahirrahmanirrahim diyeceğiz” sözleri videoda dikkat çekiyor.





ABDÜLLAHİT ŞENER: ERDOĞAN’IN GÖRÜŞÜ 15 TEMMUZ RESMİ GÖRÜŞÜ

AKP’nin kurucularından ve eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener’in görüşleri de videoda yer alıyor: “Türkiye’de 15 Temmuz ile ilgili resmi görüş vardır. Bu görüş Tayyip Erdoğan’ın resmi görüşüdür. Ve sürekli olarak 2 yıldır siyasetçiler televizyonlarda bu konuyu tartışanlar yeniden yeniden üretmektedirler. Neyi bu resmi görüşü. Neden? Çünkü bunun dışında bir şey söylemek Türkiye’de yasaktır.”





Videoda AKP’nin silahlanma süreciyle ilgili şu tespitler dikkat çekiyor:





15 Temmuz gecesi hayatını kaybedenler için otopsi taleplerinin pek çoğu reddedildi.

Suçlanan askerler mermi çekirdeklerine balistik inceleme istedi. Onlar da reddedildi.

Madem askerler suçlu bu konuda eminsiniz. Bu konuda balistik inceleme talebi neden reddedildi?

Mustafa Avcı, Yakup Başıbüyük ve Ömer Takdemir gibi maktüllere otopsi yapıldı. Çıkan mermiler TSK envanterinde olmayan silahlarındı.

Kim bilir o mermilerin çoğu o gece ya da daha öncesinde dağıtılan sivil silahlardandı.

Bu konu TBMM’de araştırılması için 3 soru, 2 araştırma önergesi verildi. AKP ve MHP oylarıyla bu talepler reddedildi.

AKP’liler silahları Intstagram’a koyuyorlar.

Ortadaki her şey bir kesimin devlet eliyle silahlandırıldığını gösterirken bir açıklama yapılmıyor.

Sedat Peker’in ifşaları ve 15 Temmuz gazisi Ahmet Onay’ın açıklamalarıyla AKP’nin tabanını ağır şekilde silahlandırdığı görülüyor.

2017’de çıkarılan KHK ile silahlandırılan kişiler koruma altın alındı. Bu kişilere yargılama yolu kapatıldı.

24 Haziran 2018’de seçim sonuçları kesinleşmeden çelik yelekli kaleşnikoflu AKP’liler kutlama yaptı. Bu çelik yelekli kaleşnikoflu kişiler seçim istedikleri gibi çıkmasaydı nasıl bir tepki verecekti?

Cami önünde lokum dağıtır gibi Emniyet’in önünde silah dağıtırsanız olacağı bu.