Samanyolu Haber /Politika / Hapis cezası alan AKP'li başkanlar hala görevde /09 Ağustos 2022 09:49

Hapis cezası alan AKP'li başkanlar hala görevde

“Rüşvet ve ihaleye fesat karıştırmak” suçlarından hapis cezaları alan AKP’li Şırnak Uludere ve Hilal belediye başkanlarına aylardır hiçbir işlem yapılmadı.

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Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal'ın haberine  göre; Şırnak 1. Ağır Ceza Mahkemesi, AKP’li Şırnak Uludere ve Hilal belediye başkanlarının görevden alınması için İçişleri Bakanlığı’na bildirimde bulunulmasına karar verdi. Ancak aradan yedi ay geçmesine karşın hiçbir işlem yapılmadı. Mahkeme kararının ardından ise iki belediye başkanı Süleyman Soylu’yu, İçişleri Bakanlığı’nda ziyaret ederek fotoğraf çektirdi.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, ocak ayında konuyu Meclis gündemine taşıyarak, Soylu’nun yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi verdi. Soylu, 15 gün içinde yanıtlaması gereken önergeye altı ay sonra dönüş yaptı.

YANITSIZ KALDI

Soylu, Belediye Yasası’nın 47. maddesini önerge yanıtına yazdı ve belediye başkanlarının görevden alma işlemlerinin bu yasaya göre yapıldığını kaydetti. Yasada ise başkanların görevden alınma koşullarına ilişkin “Görevleriyle ilgili bir suç nedeniyle haklarında soruşturma ve kovuşturma açılan belediye organları veya bu organların üyeleri, kesin hükme kadar içişleri bakanı tarafından görevden uzaklaştırılabilir” hükmü bulunuyor.

TORUN TEPKİ GÖSTERDİ

Soylu’nun yanıtına tepki gösteren Torun, “Soylu, yargının ‘Görevden al’ dediği belediye başkanlarını yedi aydır koruyor. Sen kanunların üstünde misin? Üstelik yargı kararına rağmen, bu kişileri makamında ağırlayarak fotoğraf veriyorsun” dedi. “Biz senin kanunlara uymadığını zaten biliyoruz” ifadelerini kullanan Torun, “Sen, uymadığın kanunları kâğıda yazıp Meclis’e göndermekten, Meclis’le alay etmekten utanmıyor musun? Bu nasıl bir pişkinliktir? Bu haksızlıkların hesabını bu millete vereceksin” dedi.
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